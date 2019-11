Ex-directeur parkeerbedrijf staat terecht voor diefstal van 4,5 miljoen euro: hij stal rechtstreeks uit de automaten Patrick Lefelon

12 november 2019

10u24 20 Antwerpen De 51-jarige Patrick R. en zijn ex-echtgenote Els H. (49) moeten zich op 27 januari verantwoorden voor de huisdiefstal van 4,5 miljoen euro aan parkeergelden. Patrick R. werkte jarenlang als technisch directeur van het parkeerbedrijf Apcoa dat de parkeerautomaten in de stad Antwerpen uitbaat en onderhoudt.

Iin juli 2016 werd directeur Patrick R. ontmaskerd als een ordinaire huisdief. Hij had jarenlang geldlades van parkeermeters opzijgezet. Zogezegd voor een interne controle. Het geld verdween in zijn zakken. Hij slaagde erin de duizenden munten te storten op zijn eigen bankrekening of op die van zijn vrouw.

Volgens het Antwerpse gerecht heeft Patrick R. over de jaren heen 4.589.504,42 euro verduisterd. Het geld werd verbrast aan hun luxueuze levensstijl met reizen naar Ibiza, VIP-feestjes of deelname aan exclusieve autoraces zoals de Runbal Rally met aankomst in Marbella. Het koppel had verschillende auto’s waaronder een Maserati.

Het koppel hield zich ook graag op in BV-middens.

Echtgenote Els H. lanceerde ook een webshop maar die sloot vrijwel onmiddellijk na de arrestatie van haar man Patrick R. Het koppel ging in de loop van het gerechtelijke onderzoek uit elkaar.

De rechtbank besliste maandagmorgen dat het proces over de miljoenenfraude zal plaatsvinden op 27 januari. De stad Antwerpen en de parkeerbedrijven Apcoa en Indigo hebben zich burgerlijke partij gesteld in deze zaak.