Ex-directeur parkeerbedrijf krijgt 5 jaar cel voor fraude van 4,5 miljoen euro Patrick Lefelon

10 maart 2020

11u21 10 Antwerpen Gewezen technisch Patrick R. (53) van het parkeerbedrijf Apcoa is veroordeeld tot vijf jaar cel voor fraude en huisdiefstal. De straf is voor de helft met uitstel. De man slaagde er gedurende tien jaar in om geld uit parkeermeters in Antwerpen te stelen. Zo maakte hij 4,5 miljoen euro buit en leidde daar een luxe-leven mee. Zijn vrouw Els H. die beweerde van niets te weten, is veroordeeld tot 2 jaar cel waarvan de helft met uitstel.

Patrick R. (52) werd in de zomer van 2016 ontmaskerd als ordinaire huisdief bij parkeerbedrijf Apcoa. Hij had als technisch directeur zelf een controlesysteem uitgedacht waarbij de opbrengst van enkele tientallen parkeermeters wekelijks werd nageteld. Dat gebeurde zogezegd in opdracht van de stad Antwerpen, voor wie Apcoa alle parkeermeters op straat uitbaatte. In realiteit wist het Antwerpse stadsbestuur niets van die controles en stak Patrick R. geld uit de parkeermeters in eigen zak. Hij vulde zakken met muntjes en dropte die op privérekeningen. De eerste stortingen gingen terug tot 2006. Het onderzoek toonde aan dat hij welgeteld 4.589.504,42 euro parkeergeld had scheefgeslagen. In gewicht uitgedrukt: 19,5 ton kleingeld.

Bijna was Patrick R. in 2013 al tegen de lamp gelopen na een witwasmelding van zijn bankier KBC. De politie startte een onderzoek, maar Patrick R. leidde de speurders om de tuin met een vervalste leningsovereenkomst. Hij had zogezegd 250.000 euro in muntjes renteloos mogen lenen bij zijn werkgever Apcoa. De speurders geloofden hem.

Patrick R. verhuisde zijn bankactiviteiten daarna naar een Belfius-kantoor in Deinze. De filiaalhouder was een kennis via zijn echtgenote. Daar vertelde Patrick R. dat hij voor 7 procent deelde in de winsten van bepaalde activiteiten van Apcoa. Bij het bankkantoor stelden ze geen verdere vragen. “Waarom zit die filiaalhouder niet mee op de beklaagdenbank voor witwassen?”, liet een advocaat zich ontvallen.

Volgens de openbare aanklager gaf Patrick R. en zijn ondertussen ex-echtgenote Els H. in hun gouden jaren gemiddeld 25.000 tot 35.000 euro per maand uit, terwijl zij samen officieel maar 4.000 euro verdienden. Alle achterovergedrukte geld ging op aan dure etentjes, reizen (jaarlijks 26.000 euro), vier auto’s (waaronder een Maserati), verfraaiing aan hun woning (180.000 euro), een huurappartement in Knokke-Zoute, tientallen handtassen van Louis Vuitton, exclusieve kleding, juwelen en feestjes met BV’s. Op hun laatste verjaardagsfeest, thuis in Oppuurs, was de tuin omgebouwd tot een heuse vip-arena met een tiental BV’s. Zelfs een schuimbad ontbrak niet. Koen Wauters kon niet komen, maar stuurde wel een kist champagne als attentie.

Echtgenote

De rechtbank besliste dinsdagmorgen dat alle feiten van schriftvervalsing, huisdiefstal en witwassen bewezen waren. Patrick R. had de feiten niet ontkend. Zijn ex-vrouw daarentegen, Els H. (50), hield vol nooit iets van de diefstallen geweten te hebben.

De rechtbank geloofde daar niets van. “Mevrouw heeft tien jaar lang een graantje meegepikt zonder ook maar een dag te werken. In de gemeenschappelijke slaapkamer werd bij de huiszoeking een zak vol muntgeld gevonden. Bovendien heeft zij 385 stortingen van klein geld bij Belfius-bank afgetekend.”

Dat bracht de rechters tot de strafmaat van 5 jaar cel voor Patrick R. en 2 jaar cel voor zijn ex-vrouw Els H. De straffen zijn voor de helft met uitstel. Parkeerbedrijf Apcoa krijgt een schadevergoeding van ruim 5 miljoen euro toegewezen.