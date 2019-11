Ex dient kooivechtster Cindy (35) rake klappen toe op straat: “Zeven hechtingen en gebroken neus” Jan Aelberts

24 november 2019

01u10 130 Antwerpen Cindy Dandois, een 35-jarige lerares en MMA-vechtster uit Deurne, is vrijdagmiddag het slachtoffer geworden van een brutale aanval voor haar deur. Ze werd aangevallen door haar ex - zelf ook een MMA-vechter - en kreeg rake klappen. “Mijn neus staat krom en ik heb zeven hechtingen. Een litteken voor het leven.”

“Een ex van me kon niet verkroppen dat we uit elkaar waren en ik enkel nog als vrienden door het leven wilde gaan”, vertelt Cindy. “Jaloezie dus. Hij bedreigde me al een tijdje, maar ik nam die bedreigingen niet serieus. Tot hij voor mijn deur stond.”

Daar werd Cindy vrijdagmiddag opgewacht door de bewuste ex. Zonder waarschuwing viel hij haar aan. Volgens verschillende getuigen gebruikte hij een sleutel. Cindy verdedigde zich, maar kon niet voorkomen dat haar gezicht mismeesterd werd. “Ik was helemaal niet voorbereid op de aanval. Voor ik het wist kreeg ik klappen in mijn gezicht. Mijn neus is gebroken en staat krom”, vertelt Cindy. “Er is ook een diepe snijwonde, die werd gehecht met zeven hechtingen. Het zal een litteken voor het leven zijn. Hopelijk zullen ze mijn neus opnieuw recht kunnen zetten. Ik had de bedreigingen serieus moeten nemen, van in het begin, maar heb altijd gehoopt dat hij wel zou afkoelen. Niet dus.”

Geen straatvechter

Cindy is één van de beste MMA-vechtsters van ons land. MMA, of mixed martial arts, combineert technieken uit verschillende vechtkunsten en vechtsporten zoals worstelen, judo, karate, jiujitsu, kungfu, kick- en thaiboksen en het klassieke boksen. Bepaald geen watje. “Maar ik hou niet van vechten buiten de ring. Ik ben geen straatvechter", zegt Cindy. “En als je een aanval niet ziet komen, is het moeilijk die volledig af te wenden. Ik heb me verdedigd, natuurlijk, om erger te voorkomen.”

Normaal gezien zou Cindy dit weekend knokken in Den Haag. “Een belangrijke wedstrijd voor me, maar die gaat nu niet door. Ik hoop dat ik op tijd hersteld ben voor de volgende partij. Die is binnen drie weken al.”

Tegen de dader van de laffe aanval is ondertussen aangifte gedaan. Het gaat om Antwerpenaar M.B., zelf ook een MMA-vechter. “Ik zou al heel blij zijn als hij voor de financiële kosten moet opdraaien. Hem naar de gevangenis sturen hoeft voor mij niet. We zijn allemaal mensen, we maken allemaal fouten. Ik hoop dat hij ze inziet, opdraait voor wat hij heeft gedaan, en zijn leven weer oppakt. En mij gerust laat, natuurlijk. Mij krijgen ze in ieder geval niet klein. Ik ben geen zielig slachtoffer dat in een hoek gaat zitten huilen. Het is zwaar, maar ik ben er nog. Gelukkig maar. Dit had anders kunnen aflopen.”

Cindy Dandois maakte in 2009 haar debuut als MMA-vechter. Als ze niet in de ring staat geeft ze les in een middelbare school.