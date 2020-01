Ex-conciërge van megabordeel Villa Tinto gestraft omdat ze sekswerkers extra liet betalen voor betere kamer: “Veel meisjes waren bang van haar” BJS

11u32 0 Antwerpen Een van de vroegere conciërges van het megabordeel Villa Tinto in het Antwerpse Schipperskwartier is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 15 maanden voor passieve private omkoping. In ruil voor een betere of vaste kamer hadden prostituees Muriel U. (64) extra geld of cadeautjes moeten geven. Haar medebeklaagde Georges V. (64) werd vrijgesproken.

De feiten hadden zich in de periode tussen april 2012 en september 2017 voorgedaan en kwamen aan het licht, nadat een van de prostituees in februari 2017 naar de politie was gestapt. Andere sekswerkers in Villa Tinto bevestigden haar verhaal. Het was blijkbaar alom geweten dat je Muriel U. moest paaien met extra geld of geschenken om een goede of vaste kamer te krijgen.

Ik ben uiteindelijk gestopt om het extra geld te betalen en werd kort daarna zonder pardon op straat gezet. Hun reden voor mijn ontslag? Ik had de deur zogezegd laten openstaan. Ex-prostituee V.

“Wie niet betaalde of geen cadeaus gaf, dreigde een slechtere kamer te krijgen. Óf kon zijn kamer verliezen en was dan ook niet in staat om te werken”, getuigde ex-prostituee V. eerder in de krant. “Het is niet zo dat Muriël U. (die samen met pandbeheerder Georges V. terechtstond, red.) expliciet om geld of cadeaus vroeg, maar ze liet wel heel duidelijk merken dat ze het van ons verwachtte. Zo hintte ze er bijvoorbeeld naar dat haar uurwerk oud en versleten was. Óf ze zei dat ze dringend een nieuwe tas nodig had. Muriël U. gedroeg zich ook heel agressief en schold de meisjes vaak de huid vol. Veel meisjes waren bang van haar. Ik ben uiteindelijk gestopt om het extra geld te betalen en werd kort daarna zonder pardon op straat gezet. Hun reden voor mijn ontslag? Ik had de deur zogezegd laten openstaan.”

Ook de prostitutieambtenaar had in 2015 lucht van de praktijken gekregen en had dit aan de bestuurder van Villa Tinto laten weten. Na het ontslag van de beklaagden hadden meerdere sekswerkers de bestuurder toevertrouwd dat ze extra geld hadden moeten betalen voor een betere kamer en 1.000 euro voor een vaste kamer. Het bankonderzoek en de rijkelijke levensstijl van Muriel U. bevestigden dit eveneens.

Vrijspraak

Dat ook Georges V. extra geld had gevraagd, vond de rechtbank niet bewezen. De verklaringen van de drie prostituees die hem hadden aangewezen, werden niet bevestigd door de andere getuigen, die hem als een correct man omschreven. De prostitutieambtenaar had nooit zulke klachten over hem ontvangen. Hij werd bijgevolg vrijgesproken.

Muriel U. moet een van de prostituees die zich burgerlijke partij stelde 20.000 euro schadevergoeding betalen. Aan de pandbeheerder van Villa Tinto moet ze één euro provisioneel betalen. De rechtbank verklaarde ook 10.550 euro aan vermogensvoordelen verbeurd.