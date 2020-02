Eventlocatie De Shop wordt KADE14: “Meer bedrijfsfeesten en minder clubavonden voor betere relatie met buurt” ‘De Shop’ is voortaan enkel merknaam van het volledige complex met Club Vaag, Roxy, Lima en vanaf nu ook KADE14 Sander Bral

20 februari 2020

17u40 12 Antwerpen De De moeilijkheden met vergunningen en overlast die clubcomplex De Shop vorig jaar ondervond, lijken definitief van de baan. Na de volledige renovatie van nachtclub Roxy heeft de uitbater nu ook grote plannen met de evenementenzaal, die voortaan ‘KADE14’ heet. De focus gaat volledig naar zakenevents en er wordt getest met live concerten. De klassieke clubavonden gaan er meer en meer uit: “Voor een betere relatie met de buurt.”

Nog even voor de duidelijkheid. Het clubcomplex De Shop aan de Rijnkaai op het Eilandje bestaat momenteel uit discotheken Club Vaag en Roxy en evenementenlocaties Lima en De Shop. Die laatste heet voortaan ‘KADE14’, genoemd naar het oude adres van het gebouw, om verwarring te voorkomen met de naam van heel het complex met alle vier locaties, dat De Shop blijft heten.

Sinds de nieuwe blokken aan het Eilandje bewoond zijn, kreeg De Shop meer en meer klachten over overlast. Uitbater Tom Diels en eigenaar Wim Van der Borght kwamen daardoor vorig jaar in de problemen. Het clubcomplex werd tijdelijk gesloten en mogelijk werd de vergunning niet verlengd. Uiteindelijk is dat kunnen wel gebeuren waardoor Diels en Van der Borght nog ruim drie jaar aan het Eilandje kunnen blijven met hun activiteiten. Het stadsbestuur is momenteel bezig met een locatiestudie waarin duidelijk wordt waar het Antwerpse nachtleven zich in de toekomst nog kan en mag afspelen. Mogelijk verhuizen de clubs van De Shop dus binnen de vier jaar.

Vier jaar is lang voor het nachtleven. Daarom werd recent discotheek Roxy volledig gerenoveerd en nu is er dus ook een nieuw plan met de evenementenlocatie, die voordien dus net zoals het clubcomplex De Shop werd genoemd. Uitbater Diels gaat daarvoor in zee met Jetset Events, gekend van DOCK 3 en Antwerp Engineering Company.

Of inder clubfeesten in De Shop weer een kaakslag is voor het Antwerpse nachtleven? Zo zou ik dat zeker niet zien. We blijven ook clubavonden organiseren tussen de bedrijfsfeesten in. Maar dat zullen net zoals optredens grotere, meer exclusieve events worden Tom Diels

(lees verder onder de foto)

Business-to-business

“KADE14 is uitsluitend voor business-to-business events zoals bedrijfsfeestjes van bijvoorbeeld havenbedrijven of banken, waar we goede relaties mee hebben”, zegt uitbater Diels. “We hebben alle voorzieningen die in elk thema aangekleed kunnen worden. Van privéfeestjes van honderd personen tot grote bedrijfsevenementen tot 1400 bezoekers. De zaal is al volledig klaar en operationeel dus in principe kunnen we vanaf nu bedrijfsfeesten geven. Volgende week komen de eerste geïnteresseerden een kijkje nemen.”

Josylvio

“Naast bedrijfsevents heeft KADE14 nog troeven die we willen uitspelen”, gaat Diels verder. “We onderzoeken momenteel of we op termijn ook live concerten kunnen organiseren. We hebben namelijk een zaal zo groot als die van Trix. Is het de bedoeling om een voltijdse concertzaal te worden? Zeker niet, we gaan eerder voor de exclusieve, kwalitatieve events. Eind maart doen we een eerste testcase met de Nederlandse rapper Josylvio, waarvan de fans vorig jaar Mediamarkt nog in vuur en vlam zetten.”

(lees verder onder de foto)

Harmonie met buurt

Bedrijfsevents en concerten, die zich ’s avonds en niet ’s nachts afspelen, brengen minder overlast mee voor de buurt dan de klassieke clubevents die de voorbije jaren in zaal De Shop werden georganiseerd. “Daarmee komen we zeker tegemoet aan de verzuchtingen van de buren. We willen zoveel mogelijk in harmonie leven met onze buurtbewoners. Ik denk dat we daar tegenwoordig weer zeer goed in slagen, het doet ons plezier om te zien dat de buren ook terug meer naar onze events beginnen komen.”

“We leven niet in onmin met de buurt in tegenstelling tot wat het stadsbestuur soms suggereert", voegt eigenaar Wim Van der Borght toe. “Uiteraard ligt de relatie met de buurtbewoners ons nauw aan het hart en ook met dit nieuwe concept stellen we een goede relatie met de omwonenden voorop.”

“Geen kaakslag voor nachtleven”

“Of minder clubfeesten in De Shop weer een kaakslag is voor het Antwerpse nachtleven? Zo zou ik dat zeker niet zien”, benadrukt Diels. “We blijven ook clubavonden organiseren tussen de bedrijfsfeesten in. Maar dat zullen net zoals optredens grotere, meer exclusieve events worden. Denk bijvoorbeeld aan de bekende Amerikaanse techno-dj Green Velvet die hier in mei komt spelen. Vroeger probeerden we De Shop elke week vol te proppen met feesten om de zaal rendabel te maken. Dankzij de bedrijfsfeesten hoeven we dat niet meer te doen en kunnen we ons volledig focussen op topavonden zoals met Green Velvet. Bovendien hebben we naast de andere evenementenlocatie Lima nog Club Vaag en Roxy in ons gebouw, dus er valt hier altijd wel iets te beleven, ook ‘s nachts.”