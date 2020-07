Evenementensector kreunt onder nieuwe strenge maatregelen: “Enkel een vaccin kan ons redden” ADA

28 juli 2020

15u44 1 Antwerpen De hoop die de evenementensector nog even koesterde, is nu volledig weggevaagd door de strengere coronaregels. “Ik vrees dat de enige uitweg voor onze sector het vaccin is. Eerder zie ik het niet goed komen voor ons”, vertelt Jan Kuyl van nachtclub IKON.

Even zag het ernaar uit dat ook de evenemtensector de deuren opnieuw kon openen voor een beperkt publiek maar nu ziet het ernaar uit dat er een kruis over 2020 gemaakt kan worden. De maatregelen zijn immers opnieuw aangescherpt: geen evenementen tot eind augustus in de provincie Antwerpen. Een flinke streep door de rekening voor een sector die sinds de eerste lockdown zelfs nog niet goed en wel opnieuw was opgestart. Om de moed stilaan helemaal te verliezen.

Ook bij nachtclub IKON in Antwerpen. “Ik denk dat we 2020 nu wel kunnen vergeten. Eerlijk? Zolang er geen vaccin is zie ik het in onze sector niet goed komen. Wij zijn de eersten die moeten sluiten en de laatste die open mogen. En op steun van de overheid hoeven we ook niet echt te rekenen”, vertelt Jan Kuyl, Operational Manager & Event Coördinator van nachtclub IKON.

De financiële put wordt groter en geld om die te vullen is er niet. “Ik zie de toekomst niet rooskleurig in en ik ben niet de enige. Enkel een vaccin kan ons redden.”