Eveline en Jetty maakten al 200 mondmaskers: "Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat genaaid” Jan Aelberts

13 april 2020

12u05 0 Antwerpen Eveline Petry uit Berchem maakte sinds het begin van de coronacrisis samen met haar vriendin Jetty al meer dan 200 mondmaskers om het enorme tekort mee te helpen opvangen.

“Ik naai heel graag”, vertelt Eveline. “Toen ik de oproep over mondmaskers las, zijn we onmiddellijk in actie geschoten. In het begin was ik er van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat mee bezig. Patronen bestuderen, patronen uitknippen, stoffen verzamelen, elastiekjes zoeken. Via Facebook en het buurtnetwerk Hoplr vroegen we of mensen ons materiaal wilden bezorgen. En dat gebeurde massaal. Vanaf dat moment zijn Jetty en ik er continu mee bezig geweest.”

“We doneerden intussen al maskers aan het UZA, Revarta en het Wit-Gele Kruis. De eerste modellen waren nog gemaakt van gewone, katoenen lakens. Maar op het eind, toen we extra stof kregen, hebben we er superleuke gemaakt met heel mooie printjes. Wij zijn zeker niet de enigen die mondmaskers maken. Zoals wij zijn er honderden. Ook al die andere dames en heren verdienen daarom een welgemeende merci.”

Om iedereen die hulp biedt - op welke manier dan ook - te bedanken, lanceert de stad Antwerpen nu een campagne. In het straatbeeld, online en in kranten verspreidt ze de boodschap ‘Zo trots op alle Antwerpse handen’. Op www.antwerpsehanden.be staan bovendien de verhalen achter verschillende hartverwarmende initiatieven. Zo kunnen ook anderen geïnspireerd raken om op hun eigen manier een handje toe te steken.