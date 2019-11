Europese douanediensten steken in Antwerpen koppen bij elkaar over internationale drugshandel BJS/BLG

17u01 0 Antwerpen In Antwerpen vindt tot donderdag de tweedaagse Marinfo Conferentie plaats, een bijeenkomst van douaneopsporingsdiensten uit verschillende Europese landen met als thema de internationale strijd tegen drugs. De Marinfo-werkgroep wisselt informatie uit over verdachte zendingen, maar deelt ook expertise, trends en modi operandi én zet gezamenlijke projecten of controleacties op.

De locatie voor de 63ste Marinfo Conferentie is niet toevallig gekozen: Antwerpen is een grote doorvoerhaven van cocaïne bestemd voor de hele EU. Volgens de organisatoren spelen de Belgische douaneautoriteiten dan ook een significante rol in het terugdringen van drugssmokkel. Volgens de FOD Financiën werd dit jaar in de Antwerpse haven al 50,6 ton cocaïne, 1,8 ton heroïne, 0,5 ton marihuana, 0,9 ton amfetamine en 0,15 ton ketamine in beslag genomen.

“Switch-methode”

Op de conferentie gaat het onder meer over de zogenaamde “switch-methode” die sinds een tweetal jaren wordt opgemerkt in Antwerpen. De ladingen met drugs worden bij die methode snel overgeladen van de containers waarin ze toekwamen (meestal afkomstig uit Zuid-Amerika, red.) naar andere containers die allicht niet naar de scanner van de douanediensten worden gestuurd.

Ook de verschillende samenwerkingsinitiatieven tussen België en Nederland komen aan bod, in het kader van de verstrengeling van de cocaïnetrafiek en organisaties in Nederland die zowel de haven van Rotterdam als die van Antwerpen gebruiken. Marinfo bespreekt verder een gecoördineerde aanpak waarbij drugladingen die voor Antwerpen bestemd zijn kunnen worden onderschept wanneer ze in naburige Europese havens worden gecontroleerd of geprepareerd voor verdere doorlevering naar Antwerpen.