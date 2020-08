European Open gaat door in Antwerpen op 19 oktober ADA

14 augustus 2020

17u45 0 Antwerpen De Next Gen ATP Finals in Milaan zullen dit jaar niet plaatsvinden. Het masterstoernooi voor spelers tot 21 jaar vond geen plaats op de nieuwe kalender die de ATP vrijdag publiceerde. Het European Open in Antwerpen start op 19 oktober, een week na Sint-Petersburg en gelijktijdig met Moskou.

Het mannentennis hervat op 22 augustus met het Masters 1.000 van Cincinnatti, dat dit jaar gespeeld wordt in Flushing Meadows, New York. Daar gaat op 31 augustus ook het US Open van start. Het gravelseizoen begint op 14 september met het Masters van Rome. Dat toernooi kon een week vervroegd worden na de annulatie van het Masters van Madrid. Na Rome volgt nog Hamburg als voorbereiding op Roland-Garros, dat 27 september in Parijs start. De ATP Finals in Londen behielden hun oorspronkelijke startdatum, 15 november. Dat is twee weken na het laatste Masters 1.000 in Parijs. In totaal staan er dertien toernooien op de kalender. De ATP hoopt er daar nog aan toe te kunnen voegen en is daarom ook bereid om licenties voor één enkele editie toe te kennen.

“Uiteraard blijft deze kalender ook onderhevig aan wijzigingen die de gezondheidssituatie met zich mee kan brengen”, zegt ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi. “Alle toernooien zullen onder een strikt protocol plaatsvinden, zonder of met een beperkt aantal toeschouwers. We gaan weer tennissen, maar ieders veiligheid en gezondheid blijft onze eerste prioriteit.”