Europa vraagt advies over rookverbod aan Antwerpse leerlingen uit buitengewoon onderwijs CVDP

11 december 2019

15u05 0 Antwerpen De organisatie ‘Europa Direct’ zal tijdens december en januari twaalf Antwerpse scholen in het buitengewoon secundair onderwijs bezoeken. Via een rollenspel kruipen de leerlingen in de huid van de Europese ministers en leren ze hoe een Europese wet tot stand komt. Daarnaast daagt een interactief stemsysteem de jongeren uit om na te denken over de Europese Unie en haar toekomst.

‘Europa Buitengewoon’ is een programma waarbij jongeren van 15 tot 19 jaar uit buitengewoon secundair onderwijs in twee uur tijd meer inzicht krijgen in het ontstaan van de Europese Unie, de invloed van de Europese regelgeving op hun leven en de werking van de Europese instellingen.

Tijdens de sessie mogen de leerlingen onder andere als Europese ministers van Gezondheid stemmen over een Europees rookverbod in de horeca. Via het rollenspel krijgen ze op een interactieve manier een stevige basiskennis over de EU. Daarmee leren ze zelf hun oordeel te vormen. Een medewerker van Europa Direct provincie Antwerpen deze jongeren vlotjes door de Europese Unie. Met dit gratis initiatief bereikt de provincie meer dan 250 laatstejaarsleerlingen in het BuSO

“Voor veel jongeren is de Europese Unie een ver-van-mijn-bedshow”, vertelt Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Europese Samenwerking. “Toch heeft de EU een grote invloed op hun dagelijkse leven, van een eengemaakte munt tot bellen zonder extra kosten vanuit het buitenland. Voor veel leerkrachten blijkt Europa bovendien een moeilijk onderwerp te zijn om in de klas te behandelen. Met dit gratis aanbod steken wij graag een handje toe.”