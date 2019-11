Europa keurt overheidssteun aan Antwerpse luchthaven goed CVDP

13 november 2019

11u14 0 Antwerpen De Europese Commissie stemde na een grondige analyse in met de overheidssteun van het Vlaamse Gewest aan de luchthaven van Antwerpen. Dankzij deze beslissing kan de luchthaven zich verder ontwikkelen.

De Commissie kwam tot deze goedkeuring omdat de overheidssteun bijdraagt tot de mobiliteit van burgers in de Europese Unie en niet marktverstorend werkt. Bovendien draagt de Antwerpse luchthaven bij aan de ontwikkeling van het Vlaamse Gewest en aan de lokale tewerkstelling.

De luchthaven van Antwerpen is gelegen in Deurne en is in de eerste plaats een zakenluchthaven. Tussen 2014 en 2018 steeg in Antwerpen het aantal passagiers van 121.357 naar 298.403. De luchthaven speelt zo een belangrijke rol in de connectiviteit van Vlaanderen. Met haar 1.090 arbeidsplaatsen is ze een motor voor de lokale tewerkstelling en creëert ze jaarlijks een toegevoegde waarde van 85,2 miljoen EUR.