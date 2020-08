Exclusief voor abonnees Euforie bij café-uitbaters, gemengde reacties bij restaurants: Antwerpse horeca reageert op aanpassingen coronamaatregelen Annelin Marien en Sander Bral

12 augustus 2020

17u18 0 Antwerpen De horeca moet sluiten om 1 uur in plaats van om 23 uur, en de verplichte tafels van vier worden vervangen door maximaal tien personen (personen in de bubbel van vijf of personen die onder één dak wonen): dat zijn de aangepaste maatregelen voor de horeca die provinciegouverneur Cathy Berx vandaag aankondigde. Veel hoera’s bij de Antwerpse cafés, bij restaurants klinkt het iets minder enthousiast. “Wie weet wat wordt er binnen twee weken weer aangepast?”

Timothy Tynes, chef-kok van restaurant Atelier Maple in Borgerhout en één van de horeca-ondernemers die via een actie op Facebook de middenvinger uitstak naar Cathy Berx, is opgelucht over de aangepaste maatregelen. Hij is vooral blij dat hij niet meer om 23 uur moet sluiten, maar pas om 1 uur.

“Op zaterdagavond serveren wij zes gangen, als we iedereen om 23 uur buiten moesten krijgen, moest ik die zes gangen grof gezegd in hun strot rammen”, aldus Tynes. “Dat had niet veel meer met gastronomie te maken. Ik heb zelfs extra personeel moeten inzetten om te zorgen dat iedereen voor 23 uur buiten was, samen met een heleboel annulaties was dat puur broodroof. Ik ben zeer blij dat we nu opnieuw op een normale manier kunnen werken, en onze klanten weer de volledige beleving kunnen bieden.”

