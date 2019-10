Ethiopische jazzlegende Hailu Mergia in Het Oude Badhuis voor L’Afrique C’est Chic Sander Bral

01 oktober 2019

17u02 0 Antwerpen De meerwaardezoekers achter Radio Centraal en bluesfestival Woke Up This Morning halen de Ethiopische jazzster Hailu Mergia vrijdag naar Het Oude Badhuis aan Stuivenberg. Het concert staat in het teken van stadsfestival L’Afrique C’est Chic van De Roma, Arenbergschouwburg en ccBe.

Onder de noemer L’Afrique Ce’st Chic slaan De Roma, Arenberg en ccBe voor het tweede jaar op rij de handen in elkaar voor een stedelijk festival dat kunst, muziek en de identiteit van de Afro-cultuur overal ter wereld viert. Verspreid over verschillende locaties in de stad kan je van 3 tot en met 24 oktober genieten van lezingen, culinaire avonden, film, comedy, mode, dans en een breed spectrum aan nieuwe muziek en stijlen.

Hailu Mergia

Ook het team achter Radio Centraal, dat onder andere ook het bluesfestival Woke Up This Morning organiseert in Het Oude Badhuis, neemt deel aan het stadsfestival. Vrijdag staat de Ethiopische toetsenist Hailu Mergia op de planken.

Mergia wordt gezien als de pionier van de Ethiopische jazz en bereikte in de jaren zeventig een sterrenstatus in eigen land. Noodgedwongen emigreerde hij naar de Verenigde Staten waar hij door zijn job als taxichauffeur enkel in zijn vrije tijd nog ruimte had voor muziek. Slechts enkele jaren geleden werd zijn muziek terug opgepikt door de bekende muziekblog ‘Awesome Tapes From Africa’ waardoor zijn carrière een tweede leven kreeg.

De deuren van Het Oude Badhuis openen vrijdag om 20.00 uur. Tickets kosten tussen 12 en 15 euro. Het volledige programma van het cultureel festival L’Afrique C’est Chic kan je hier bekijken.