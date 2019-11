Escape rooms nu ook in de klas Annelin Marien

19 november 2019

15u51 0 Antwerpen Escape rooms zijn al langer populair bij vriendengroepen en teambuildings, maar ook in scholen duiken ze steeds meer op. Op AP Hogeschool aan de Noorderplaats werd vandaag een workshop gegeven aan docenten, om hen de kans te bieden in de praktijk te leren hoe je zo’n ‘educatieve escape room’ opzet.

Stel je voor: een groep leerlingen komt ’s ochtends binnen in hun klaslokaal. Ze gaan zitten en dan doet de leerkracht plots de deur op slot. Een filmpje start op het digibord. De jongeren ontdekken dat ze één uur hebben om te ontsnappen. Escape the (class)room dus! Glenn Vermeiren van Onderwijsontwikkeling en -innovatie van de AP Hogeschool gaf vandaag een workshop rond het maken van educatieve escape rooms.

Aandachtsspanne

“Vandaag geef ik een workshop aan docenten, het is de bedoeling dat zij ook in hun eigen lessen deze manier van lesgeven implementeren”, zegt Vermeiren. “Ze worden eerst zelf ondergedompeld in een escape room met wiskundige bewerkingen, om daarna te bekijken welke tools ze hebben gebruikt. Dat kunnen zowel digitale (een filmpje op internet) als analoge tools (een doosje met slot) zijn. Ik leer hen hoe je zo’n escape room kan opbouwen, en wat de beste manier is om ermee aan de slag te gaan in hun eigen lessen.” Annie en Linda zijn beide docent aan AP Hogeschool, en ze plannen binnenkort een escape room in hun les. “Het is de bedoeling dat we hier leren hoe we zo’n escape room het beste aanpakken. Het lijkt ons een leuke manier om te zien of iedereen de leerstof begrepen heeft!”

Een escape room hoeft geen volledig uur te duren, het kan ook op 20 minuten. “Er zijn zelfs escape rooms op één blad papier, ideaal om aan het einde van de les te geven om de leerstof in te oefenen”, aldus Vermeiren. Educatieve escape rooms zijn een andere manier om studenten te motiveren. Ze moeten samenwerken, hun kennis en sociale vaardigheden optimaal benutten, het internet gebruiken, outside the box denken… “Erg geschikt om de aandacht van de leerlingen te blijven prikkelen. De aandachtsspanne van studenten gaat in normale lessen gaandeweg naar beneden, terwijl dat bij escape rooms omgekeerd is, want de tijd tikt stilaan weg. Zo blijft iedereen bij de les!”