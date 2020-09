Exclusief voor abonnees Eric (60) baat oudste pantoffelwinkel van Antwerpen uit: “Toeristen stappen hier vol verbazing binnen” Caroline Van de Pol

24 september 2020

17u09 1 Antwerpen Wie door de Antwerpse binnenstad kuiert, treft hier en daar nog enkele authentieke, karaktervolle winkelpanden. Jammer genoeg verdwijnen ze steeds meer uit het straatbeeld om plaats te maken voor grotere ketens. Gelukkig wisten een aantal vaste waarden de tand des tijds te doorstaan. In deze nieuwe reeks brengen we een nostalgische toer achter de schermen van deze overgebleven parels. We beginnen bij ‘t Pantoffeltje waar Eric De Meyer schoenen verkoopt met hart en ziel.

‘t Pantoffeltje is een oud winkeltje vlak naast het Rubenshuis aan de Wapper. Op de oranje luifel buiten hangt ‘totale uitverkoop wegens verbouwingswerken’. Binnen is de ruimte langs alle muren gevuld met hoge stapels schoenendozen. “Deze zaak bestaat al sinds 1947 en is daarmee de oudste pantoffelwinkel van de stad”, vertelt eigenaar Eric De Meyer (60) trots. “Ik wil binnenkort het interieur weer volledig authentiek maken. Twintig jaar geleden nam ik de winkel over van een 80-jarige dame die toen enkel pantoffels verkocht. Ik heb nadien sandalen van het merk Birckenstock toegevoegd aan het vaste aanbod en dat bleek een groot succes. Ondertussen is mijn cliënteel aardig gegroeid en komen sommige klanten van ver voor een bezoek.”

