Erfgoedwandelingen ter ere van architect Jules Hofman BJS

09 september 2019

Honderd jaar geleden overleed architect Jules Hofman. Zijn naam zegt u misschien niets, maar zijn gebouwen behoren tot de typische voorbeelden voor de art nouveau in Antwerpen. Denk bijvoorbeeld aan De Roos, De Tulp en de Zonnebloem in de Zurenborgwijk of de likeurstokerij Elixir D’Anvers aan de Haantjeslei.

Op zaterdag 5 oktober kan u aansluiten bij rondleidingen in Deurne (hoofdingang Sint-Fredegandus begraafpark, Lakborslei) en op zondag 6 oktober in Berchem (Huis De Reyger, Guldenvliesstraat). De rondleidingen zijn gratis, maar reserveren is nodig omdat de plaatsen beperkt zijn.