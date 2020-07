Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience stelt deze zomer de Nottebohmzaal uitzonderlijk open David Acke

01 juli 2020

10u04 0 Antwerpen Deze zomer zwaaien de deuren van de mooiste historische bibliotheekruimte van België open en dat is uitzonderlijk. Tot en met september kan het publiek elke donderdag en vrijdag aansluiten bij een gegidste rondleiding voor individuele bezoekers. In een groep van maximum 10 personen maken bezoekers kennis met de prachtige zaal, de rijke collectie en 400 jaar geschiedenis van het gebouw, het plein en de bibliotheek.

Het hoge plafond, de gietijzeren gaanderij, de bustes van belangrijke humanisten en mecenen, de duizenden oude boekbanden in torenhoge boekenkasten, een globepaar van Blaeu en de krakende houten vloeren maken van de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience een van de mooiste bibliotheekruimtes van België.

“Harry Potter en zijn vrienden zouden zomaar uit een van de nissen van de Nottebohmzaal tevoorschijn kunnen komen. Dankzij haar magische karakter was de zaal al het decor voor verschillende films, bijvoorbeeld van de promotiefilm ‘The Book of Wisdom’ van Tomorrowland in 2019", zegt An Renard, directeur van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Vanaf donderdag 9 juli kan het publiek elke donderdag en vrijdag, om 10 en 14 uur, aansluiten bij een gegidste rondleiding ‘Schatten van de Nottebohmzaal’ voor individuele bezoekers door de magische Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen. Samen met een gids maken bezoekers in kleine groepjes van maximum 10 personen een historische trip, van begin zeventiende eeuw tot vandaag.Tijdens deze rondleiding van 90 minuten krijgen de bezoekers een introductie in de Erfgoedbibliotheek, de blikvangers in de collectie, de geschiedenis van het gebouw en het Hendrik Conscienceplein. Tickets zijn enkel vooraf en online te kopen aan 7,5 euro per persoon. Een mondmasker dragen tijdens de rondleiding is verplicht.