Erfgoedbibliotheek even ontruimd door smeulende TL-lamp Sander Bral

21 augustus 2019

19u24 0 Antwerpen Door een intense brandgeur moest de Ergoedbibliotheek op het Hendrik Conscienceplein woensdagmiddag even ontruimd worden. De brandweer vond de oorzaak in een smeulende TL-lamp. Het defect werd hersteld en de bib kon terug geopend worden.

De brandweer had wel zijn werk in het vinden naar de oorzaak. Uiteindelijk bleek het om een elektrisch defect aan een TL-buis te gaan. Na een extra controle kon het gebouw dus snel terug geopend worden.

In totaal werden een dertigtal personen geëvacueerd, ze konden zichzelf in veiligheid brengen. Er vielen geen gewonden en er is geen schade aan de boeken. Enkel de personeelsrefter is voorlopig buiten gebruik.