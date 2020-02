Er zit een gat in de brug Column LDVK Luc Van Der Kelen

29 februari 2020

06u00 0 Antwerpen Een jaar of tien, vijftien geleden reed een vrachtwagen met zijn klep omhoog pal tegen de onderkant van de E19-brug over de Bredabaan aan de Laarse Beek in Schoten. Sindsdien zit er een flink gat in de buitenbekleding van de brug.

Ik rij er haast elke dag voorbij en die kapotte brug begint mij meer en meer te storen. Niet dat ze op instorten staat zoals de brug van Pulle destijds, maar is er nu geen enkele technicus of ingenieur bij het Agentschap Wegen en Verkeer die bij zichzelf denkt, “ik moet ze daar eens aan herinneren op het werk en die buitenbekleding laten herstellen”?

Want gezond kan dat op lange termijn niet zijn voor een brug. De regen klettert er binnen en er zijn altijd wel wat kleine dieren, een vogel bijvoorbeeld, die er een goed beschut nest kunnen maken, tot het beton begint te rotten en af te brokkelen. Ze zullen denken, “het is maar een kleinigheid”, anders was dat al lang hersteld. Nee toch, of ben ik misschien te optimistisch ?

Wat mij vooral stoort, is dat niemand het zich blijkbaar persoonlijk aantrekt dat het patrimonium aan wegen en infrastructuur, alles wat we samen hebben aangelegd, van zwembaden tot theater, bruggen en autowegen, al dan niet wordt onderhouden

Het moet zijn, want zo gaat dat nu al twintig, dertig jaar met de overheid, België of Vlaanderen maakt niet uit. Recentelijk nog met de brug over de autoweg in Wommelgem, waar de stukken beton omlaag donderden en die ze hebben moeten afsluiten, voor hoelang, geen mens die het weet.

Jean-Luc Dehaene

Er deed over de aanleg en het onderhoud ooit een anekdote de ronde met Jean-Luc Dehaene in de hoofdrol. Toen hij minister van Openbare Werken was, moest er natuurlijk aan de wegen gewerkt worden en - het zal u niet verbazen – er was onvoldoende geld.

Dat heeft hij dan volgens een van de topingenieurs uit die tijd, rond 1990, als volgt opgelost. “Leg het beton een kwart minder dik. Een paar centimeter, daar zal geen haan naar kraaien”. En zo geschiedde. Mocht het fake news zijn, het had zeer zeker waar kunnen zijn. Als u weer eens in een diepe krater rijdt op de E-zoveel of op de N-1, dan weet u hoe het komt dat de Duitse en de Nederlandse wegen erbij liggen als een biljartlaken en je bij ons moet slalommen tussen de putten in het asfalt. Er moet toch een rationele uitleg voor zijn, niet ?

Elke winter hetzelfde

Het is elke winter hetzelfde. Als de eerste sneeuw valt, verschijnen er diepe putten in het asfalt. Soms wel tien centimeter, zonder overdrijven. Dan sturen ze er bij het Agentschap een paar mannen op uit met een pot vloeibare pek op om met een spatel de ergste putten te dichten, als ging het om een pot pudding.

Wie dan precies bevoegd is, de Regie der Gebouwen, Scholen voor Morgen of welke instantie ook, is van geen tel. De topingenieurs van deze instellingen zouden zich nochtans persoonlijk aangesproken moeten voelen voor de werking van de staat. Of denkt u dat ik na al die jaren “close contact” met de overheid toch nog enigszins naïef ben ?