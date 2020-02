Er gaat niets boven een echte metro Column LDVK Luc Van Der Kelen

22 februari 2020

06u01 0 Antwerpen Het begint eindelijk te vlotten met Oosterweel. Hout vasthouden, denkt de scepticus in mij dan. Maar op Linkeroever schieten de werven uit de grond en over enkele weken komt daar de bouw van de nieuwe Scheldetunnel bij. De planningsfase loopt op zijn einde. Wie had dat durven denken ?

Toch blijven er nog enkele omstreden elementen. Zoals de financiering. Binnen of buiten de Vlaamse begroting ? Het optimisme neemt toe, maar we zullen het vel van de beer nog niet verkopen. Wat de stadsbestuurders echt zorgen baart, is het openbaar vervoer, essentieel om Antwerpen tijdens de werken bereikbaar te houden. Vlotte, snelle en comfortabele verbindingen.

We gaan wat hinder veroorzaken, hoorde ik recentelijk spottend bij de top van Lantis, de nieuwe naam voor wat vroeger de BAM heette. Sarcastische humor, waar wij in Antwerpen in uitblinken.

Natuurlijk zal er hinder zijn, vooral in het noorden van de stad, waar de tunnels komen. Maar de vlotte heraanleg van de Ring, al een decennium geleden, heeft getoond hoe goede, punctuele maatregelen het draagvlak bij de bevolking kunnen doen toenemen.

Om je in een stad te verplaatsen gaat er niks boven. Snel, frequent, comfortabel. Geef de Antwerpenaars eens zo’n cadeau. Dan krijgt Koen Kennis een station met zijn naam. Beloofd.

Net als toen zal het erop aankomen om de verkeersstroom naar de Ring te beperken. Zoveel mogelijk wegblijven van de stad met de auto, kiezen voor een modal shift met andere vervoersmiddelen. Voeg daar de eerste overkappingen aan toe en de Antwerpenaar kan zich misschien wel verzoenen met de “werf van de eeuw”.

Te mooi om waar te zijn. Terecht, want nu de grote werken aan de Leien zo goed als klaar zijn, blijkt De Lijn bezig aan een grondige hervorming. De trams 7 en 4 afschaffen, tram 2 inkorten in Merksem, een tram minder naar Linkeroever, de 15 hertekenen, enfin, het denkwerk is volop bezig met De Lijn, Vervoerregio Antwerpen, de stad met schepen Kennis voorop. De nieuwe noord-zuid-lijn, is nog warm en daar staat het hele tramnet op zijn kop.

Vergadertijgers

Natuurlijk kon dat niet stil worden gehouden. Daarvoor zijn er te veel mensen en organisaties als TTB bij betrokken. En het is ook niet wenselijk dat zo’n operatie wordt besproken en beslist onder vergadertijgers alleen. Nu de grote werkzaamheden zich verplaatsen, extra muros naar de Ring, is het moment daar om een omvangrijk netwerk als dat van De Lijn te hertekenen en te optimaliseren.

Nu is het moment om het net van De Lijn in zijn totaliteit te herzien. Het volledige aanbod, de frequentie, het reiscomfort, de infoborden voor de reizigers …

Fundamentele vragen dringen zich op. Is dit nu niet de tijd om de stap te zetten van premetro naar een echte metro. Je moet maar eens gaan kijken in andere steden. Neem nu Wenen. Ze hebben daar een metro met treinen ondergronds, frequentie op alle lijnen overdag om de vijf minuten en ’s avonds om de 10 minuten. Voldoende plaats om te zitten, treinen waar je niet dooreen geschud wordt, stations waar de infoborden werken, echt waar !

Ooit, in de jaren zeventig, was er een plan om de premetro op termijn op te waarderen en er inderdaad een volwaardige metro van te maken. Sint-Petersburg, Lyon, Stockholm, ik noem maar een paar grotere steden in Europa, daar hebben ze metro’s met echte treinen.

