Enorm fileleed door afbraak bruggen aan Antwerpen-West: 1,5 uur aanschuiven



HAA

13 augustus 2020

08u22 22 Antwerpen Het verkeer in Antwerpen-West zit fors in de knoop vanochtend in de richting van de Kennedytunnel. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra wachttijd van ongeveer anderhalf uur, waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum. Oorzaak van de files zijn werken in het kader van de Oosterweelverbinding. De Liefkenshoektunnel is tot morgenavond tolvrij gemaakt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op de Antwerpse Linkeroever breekt een aannemer deze week de twee bruggen af aan het knooppunt Antwerpen-West, die de verbinding maken van de E17 naar de R1/E34 en van de R1/E34 naar de Kennedytunnel. De werken gingen gisterenavond van start en duren nog tot maandagochtend.

Vanaf 20 augustus moet er gedurende drie jaar op versmalde rijstroken worden gereden over tijdelijke bruggen en wegen met veilige rechtse in- en uitvoegstroken. In de zomer van 2025 zou het nieuwe knooppunt klaar zijn.

Tot en met maandag moet men rekening houden met ernstige hinder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum

“De werkzaamheden laten zich voelen in de wijde regio Antwerpen, met fikse files en hoge wachttijden op de E17 richting de Kennedytunnel”, bevestigt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum, de verkeersellende van deze ochtend.

Omleiding

Ook op de Antwerpse ring komende uit het noorden en op de E313 vanuit de Kempen en Limburg zit het verkeer in het slop. “De hinder ligt in de lijn van de verwachtingen, we hadden hiervoor gewaarschuwd”, voegt hij toe. “Tot en met maandag moet men rekening houden met ernstige hinder”, waarschuwt Bruyninckx nog. Hij roept op om de omgeving te vermijden indien mogelijk.

Omrijden kan via de R2 in de haven, waar de Liefkenshoektunnel nog tot morgenavond tolvrij is gemaakt. Over langere afstand tussen Limburg/Luik en Gent wordt het verkeer omgeleid via Brussel. Hetzelfde geldt voor verkeer tussen Antwerpen en Rijsel.

Oosterweel

Het knooppunt Antwerpen-West wordt in het kader van de Oosterweelverbinding volledig hertekend, onder meer om de veiligheid ervan sterk te verbeteren. In juli werden al nieuwe bruggen geplaatst voor een knooppunt dat tijdelijk de functie van Antwerpen-West kan overnemen. Deze week gaan dus twee bestaande bruggen van Antwerpen-West tegen de vlakte, met het nodige fileleed tot gevolg.

De afbraakwerken zullen zowel overdag als ‘s nachts gebeuren om tijd te winnen. Buurtbewoners hebben oordopjes gekregen tegen mogelijke geluidshinder.

Tot maandag wordt gewerkt op knooppunt #Antwerpen-West bij de #Kennedytunnel. Er is ERNSTIGE HINDER, dus vermijd die omgeving! Omrijden kan bijvoorbeeld via de #R2 in de haven. Daar is vandaag én morgen de #Liefkenshoektunnel TOLVRIJ. Alle omleidingsinfo: https://t.co/8ZHZ58zeLW pic.twitter.com/ZUeJiKhuME Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Grote hinder door de werken op het knooppunt #Antwerpen-West. Nog geen 7u en het is nu al meer dan anderhalf uur aanschuiven op de E17 voor de #Kennedytunnel. Vermijd die omgeving. Van Hasselt naar Gent, en omgekeerd? Rij via Brussel! pic.twitter.com/1xwnfDR2G5 Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Meer over Antwerpen

Antwerpen-West

Brussel

E17

E313

E34

Gent

Kempen