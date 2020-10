Enkele straatdealers gevat in Centrum en op het Kiel Jasper van der Schoot

06 oktober 2020

19u57 0 Antwerpen De wijkondersteuningsteams van de regio’s Centrum en Zuid vatten gisteren enkele dealers in de Brederodewijk en op het Kiel. Er werden kleine hoeveeheden cannabis en cocaïne aangetroffen. Eén verdachte zou ook net hasj hebben verkocht. Een van de verdachten is voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Het wijkondersteuningsteam van de regio Centrum merkte tijdens toezicht in de Lange Batterijstraat in de Brederodewijk twee mannen op in een auto. Deze mannen vertoonden tekenen van drugsgebruik. De politie volgde de heren tot in de Lange Nieuwstraat, waar de passagier kort een woning bezocht. Tijdens de controle trachtten de mannen de politie nog om de tuin te leiden, maar ze konden niet verklaren waarom een derde persoon op de achterbank in het bezit was van 100 gram cannabis. Bij een huiszoeking werd nog eens 80 gram in beslag genomen. De verdachte (30) werd gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De andere inzittenden van de wagen mochten beschikken.

Het wijkondersteuningsteam van de regio Zuid vatte twee dealers tijdens toezicht in de omgeving van de Abdijstraat op het Kiel. Met behulp van het cameranetwerk werden twee 22-jarige dealers betrapt. Bij beide jongens vond de politie enkele gebruikershoeveelheden cannabis en cocaïne. Eén verdachte zou ook net hasj hebben verkocht.