Enkel Brussel en Bergen nóg drukker dan Antwerpen BJS/SVD

29 januari 2020

06u00 0 Antwerpen Wie zich vorig jaar in de Antwerpse ochtend- en avondspits begaf, zag zijn of haar reistijd gemiddeld met 17 en 19 minuten per half uur stijgen. Dat blijkt uit de Traffic Index van TomTom. Volgens de gps-fabrikant, die de verkeersdrukte wereldwijd aan de hand van reële gebruikersdata analyseert, is Antwerpen de derde drukste stad van ons land.

In en rond Antwerpen waren chauffeurs gemiddeld 32 procent langer onderweg dan normaal. De drukste dag was woensdag 29 mei, met gemiddeld 55 procent meer reistijd. Een dringende herstelling aan het wegdek van de R2 in het Antwerpse havengebied die dag veroorzaakte heel wat hinder. In Antwerpen zijn zowel de ochtend- als avondspits doorgaans erg druk, met respectievelijk gemiddeld 56 en 62 procent extra reistijd. Automobilisten doen dan gemiddeld respectievelijk 17 en 19 minuten langer over een trip van een halfuur. De drukste weg van Antwerpen was vorig jaar - niet verwonderlijk - de Antwerpse Ring. Vervolledigen de top vijf: de Rijnkaai/Tavernierkaai, de Burgemeester Gabriël Theunisbrug (Merksem), de Plantin en Moretuslei en de Londenstraat. Op plaats zes staat de Vredebaan (het verlengde van de Krijgsbaan) in Mortsel.

Antwerpen heeft de reputatie van absolute filestad, maar het kan nog dramatischer. In Brussel wordt het geduld van de automobilist nog harder op de proef gesteld. Chauffeurs moeten er rekening houden met gemiddeld 38 procent extra reistijd in het verkeer. Zowel de ochtend- als avondspits zijn doorgaans dramatisch in Brussel, met respectievelijk 75 en 77 procent extra reistijd. Pendelaars doen dan gemiddeld 23 minuten extra over een ritje van een half uur.

Top drie

Opvallend: Antwerpen prijkt niet langer op de tweede plek van drukste steden van het land. Het moet Bergen, waar de congestie (onder meer door wegenwerken) meer dan verdubbelde ten opzichte van het jaar ervoor, laten voorgaan en landt op plek drie van drukste steden.

“Dit jaar zien we een algemene toename van de reistijd in België met één procent, op basis van de metingen in de tien steden. Dit is in lijn met de globale toename van de wereldwijde verkeersdrukte”, verklaart Nick Cohn, TomTom’s Traffic Expert. “We zien zes stijgers (Brussel, Bergen, Antwerpen, Luik, Brugge en Charleroi), drie dalers (Leuven, Namen en Kortrijk) en 1 ex-aequo (Gent). Bergen duikt verrassend de top drie in met een meer dan verdubbeling van de verkeersdrukte en wordt daardoor zelfs drukker dan Antwerpen. Anderzijds zien we dat Namen het in 2019 veel beter heeft gedaan op vlak van verkeersdrukte en terug op het niveau komt van 2017.”

Uit de Traffic Index blijkt dat België in 2019 een gemiddelde congestiegraad van 30 procent kende en dat is minder dan Frankrijk (34 procent) en het Verenigd Koninkrijk (34 procent), maar toch een pak meer dan Nederland (24 procent) en Duitsland (27 procent).

Wereldwijd fenomeen

Niet alleen in België neemt de verkeerscongestie toe. Volgens TomTom, dat de verkeerssituatie in 416 steden in 57 landen onder de loep neemt, is het een wereldwijd fenomeen. De verkeersdrukte is de afgelopen tien jaar wereldwijd toegenomen en 239 steden (57 procent) die TomTom in de Traffic Index heeft opgenomen, hadden tussen 2018 en 2019 een toename van die verkeersdrukte, waarbij slechts 63 steden meetbare dalingen vertoonden. “Deze wereldwijde toename van congestie, hoewel het een indicator is van een sterke economie, kost ook miljarden euro’s”, aldus TomTom.

Toch is er hoop, zegt Ralf-Peter Schäfer, vicepresident Verkeersinformatie bij TomTom: “Er wordt volop gewerkt aan een toekomst waarin voertuigen elektrisch, gedeeld en autonoom zijn, zodat onze toekomst echt vrij is van congestie en uitstoot. We hebben de technologie om deze toekomst te realiseren - maar het vergt een gezamenlijke inspanning. Van wegbeheerders tot overheden; autofabrikanten tot automobilisten, we spelen allemaal een rol.”