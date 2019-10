Engie opent pop-up escape room rond energiebesparing op Meir Annelin Marien

23 oktober 2019

11u49 3 Antwerpen Morgen, 24 oktober, opent energiebedrijf Engie een gratis pop-up escape room op de Meir rond het thema energie. Je kan er een maand lang terecht om te ontsnappen uit verschillende kamers met lekkende radiatoren en kapotte verwarmingsketels, met de bedoeling iets bij te leren over energie-efficiëntie.

Van 24 oktober tot 23 november opent Engie een pop-up op de Meir: centraal in de pop-up staat de escape game ‘Don’t Let The Energy Escape The Room’. Het gratis spel daagt deelnemers uit om zo snel mogelijk te ontsnappen uit verschillende kamers, met oververhitte verwarmingsketels en lekkende radiatoren. Een team van maximaal vier personen wordt opgesloten in een ruimte, en hoe sneller je ontsnapt, hoe minder energie je verliest en hoe beter je scoort. Ontsnappen kan door vragen en puzzels rond energie-efficiëntie op te lossen. Na afloop ligt er een beloning klaar en maken de deelnemers kans op leuke prijzen, waarmee ze nog energiezuiniger door het leven kunnen gaan (elektrische steps, e-bikes...).

Engie wil hiermee dat mensen aan den lijve ondervinden wat energie-efficiëntie precies inhoudt, en hen begeleiden in het proces om volledige controle te krijgen over hun energiegebruik, met een lagere energiefactuur tot gevolg. Naast de escape room worden ook gratis workshops georganiseerd, over investeren in zonnepanelen, verwarming en de do’s en dont’s voor een lagere energiefactuur. Geïnteresseerden kunnen zich via de website gratis inschrijven voor een workshop naar keuze, die iedere donderdag van 18.30 uur tot 20.30 uur en iedere zaterdag van 10.30 uur tot 12.30 uur en van 14.30 uur tot 16.30 uur plaats vinden.