En plots loopt er een koe over de Grote Markt (met dank aan Qmusic) ADA

13 januari 2020

15u16 2 Antwerpen Vreemd zicht vandaag o p de Grote Markt in Antwerpen, waar voorbijgangers de weg kruisten van een koe. Het dier was niet verloren gelopen maar maakte deel uit van de Q-Escape Room. Sinds maandagochtend zitten vijf Qmusic-DJ’s opgesloten in een grote studio op de Grote Markt. Sam, Inge, Wim, Maarten en Dorothee kregen bij het binnengaan van de Q-Escape Room elk een ultrakort muzikaal fragment te horen, meteen de muzikale code die ze moeten kraken. Aan hen om met behulp van puzzels en raadsels te achterhalen om welke vijf nummers en welke artiesten het gaat. En wat de precies de rol is van de koe, dat moet dus nog blijken.

Wanneer die code gekraakt wordt, weet niemand en ligt volledig in handen van de DJ’s Sam, Wim, Maarten, Dorothee en Inge én de luisteraars. Heel Vlaanderen kan hen helpen met het vinden van oplossingen. Dagelijks zijn er twee momenten waarop ze hun antwoord kunnen ingeven in de Q-Escape Room. Pas als ze de muzikale code hebben gekraakt, mogen ze naar huis. Iedereen kan hun avontuur live volgen op de Grote Markt in Antwerpen en via alle kanalen van Qmusic.

“De voorbije dagen hebben veel luisteraars laten weten dat ze klaar zitten om ons vanaf vandaag te helpen bij het kraken van de muzikale code. Ze hebben er net als ons heel veel zin in. Alle hulp zal welkom zijn, want er is nu geen weg meer terug. We gaan ervoor om zo snel mogelijk te ontsnappen uit de Q-Escape Room”, vertelt Dorothee.

Tussen 6 uur ‘s morgens en 20 uur ‘s avonds wordt er live radio gemaakt op de Grote Markt. Luisteraars zijn meer dan welkom om de DJ’s ter plaatse een hart onder de riem te steken.