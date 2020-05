Exclusief voor abonnees En dan komt plots de verlossing: Antwerpse zestigers mogen van camping in heet Marokkaans binnenland naar kampeerplek aan Atlantische kust rijden Philippe Truyts

28 mei 2020

09u27 44 Antwerpen Eindelijk was er donderdagmiddag goed nieuws voor Irène Cardinaels en Rik Laurent, de zestigers die al twee maanden in lockdown waren gezet op een camping in het almaar hetere Marokkaanse binnenland. De plaatselijke pacha gaf hen de toelating om in hun mobilhome koelere oorden op te zoeken. Mogelijk zouden ze ‘s avonds in Mohammedia arriveren, een kuststad boven Casablanca. De thermometer wees er donderdag een zalige 25 graden.

De situatie voor het Antwerpse koppel zag er de voorbije dagen steeds benarder uit. Rik Laurent moest woensdag in Goulmina zelfs een dokter opzoeken als gevolg van de slapeloosheid en de hitte. Het attest dat de arts afleverde, heeft blijkbaar mee voor een doorbraak uit hun problematische positie gezorgd. “De dokter was duidelijk: het is onmogelijk om op de camping in Goulmina te leven. Binnen tien dagen kon het wel 50 graden worden. De hitte veroorzaakt slaaptekort, kortademigheid en verlies van eetlust. Als we niet naar een koelere plek mochten vertrekken, zou het met onze gezondheid van kwaad naar erger gaan.”

