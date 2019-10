Elton John neemt in september 2020 opnieuw afscheid in Antwerpse Sportpaleis BJS

Afscheid nemen bestaat niet? Na de doortocht van Elton John dit voorjaar in Antwerpen, staat de Britse singer-songwriter op 8 september 2020 opnieuw in het Antwerpse Sportpaleis met zijn afscheidsshow.

In september 2018 startte Elton John (72) zijn indrukwekkende, drie jaar durende afscheidstournee Farewell Yellow Brick Road, waarmee hij eerder in mei in een uitverkocht Sportpaleis stond. Door de aanhoudende vraag naar tickets, brengt Sir Elton John zijn Farewell Yellow Brick Road Tour opnieuw naar het Sportpaleis op 8 september 2020.

De ticketverkoop start donderdag 10 oktober om 10 uur.