Elton John krijgt tweede concertdag in Sportpaleis, eerste bijna uitverkocht Jan Aelberts

03 december 2019

12u45 0 Antwerpen Elton John voegt op 9 september 2020 een tweede concertdag toe aan zijn passage in het Antwerpse Sportpaleis. Dat meldt concertorganisator Greenhouse Talent. Het concert van 8 september is bijna volledig uitverkocht. De ticketverkoop voor het tweede concert start op vrijdag 6 december om 10 uur.

Het zou de allerlaatste keer zijn dat de Britse wereldster in ons land te zien is, al valt dat met een korrel zout te nemen. Eerder dit jaar deed de zanger en pianist ook al het Sportpaleis aan tijdens zijn “Farewell Yellow Brick Road” wereldtour en ook toen zou het om zijn laatste passage gaan. De tour werd echter al verlengd tot eind 2020.

De ‘Farewell Yellow Brick Road’ is in ieder geval wel een afscheidstour en een terugblik op een carrière van zowat vijf decennia. Elton John en zijn vaste begeleidingsband brengen er steevast een hele reeks klassiekers uit zijn oeuvre zoals ‘Your Song’, ‘Rocketman’, ‘Tiny Dancer’ en ‘Don’t Let The Sun Go Down On Me’.