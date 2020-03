Exclusief voor abonnees Els (35) probeert al elf jaar zwanger te worden maar nu volgt door corona zoveelste klap: “Fertiliteitscentra moeten dicht. Het is alsof ik weer een kindje verlies” Jan Aelberts

23 maart 2020

15u10 14 Antwerpen Els Lambrecht wil al elf jaar lang mama worden. De tijd dringt: ze is al 35 jaar. Nu corona ons land in een wurggreep houdt, volgt de zoveelste klap. Ook de fertiliteitscentra gaan op slot. “Het voelt alsof er wéér een poging niet gelukt is, alsof ik opnieuw een kindje kwijt ben.” Vzw Kinderwens start daarom samen met UZ Gent een online project om wensouders op te vangen. “Een onvervulde kinderwens kan even intens zijn als rouwen”, zegt hoogleraar Lode Godderis van vzw Kinderwens.

Het allergrootste geluk, ze wacht er al 11 jaar op. Els Lambrecht (35) wil niks liever dan mama worden. “En dan start de coronacrisis en alles valt weg. Mijn fertiliteitsbehandeling wordt uitgesteld”, zegt Els. “De tijd dringt voor mij en alles is zó onzeker. Ik ben voor een deel afhankelijk van het buitenland en dat werkt die onzekerheid nog meer in de hand. Mijn afspraak bij mijn fertiliteitsarts werd geannuleerd en ik heb pas een nieuwe gekregen in mei. De vraag blijft of die doorgaat. Niemand weet hoe dat gaat lopen, niemand. Het is alsof er alweer een poging niet gelukt is. Alsof ik alwéér een kindje verloren ben.”

Ik was heel kwaad. Gaat zo’n stom virus me nu ook al tegenwerken? Els Lambrecht

