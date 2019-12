Ellen Joncheere gaat HRD Antwerp leiden: “Nieuwe CEO nodig om toekomst te verzekeren” Philippe Truyts

24 december 2019

17u30 0 Antwerpen De Antwerpse diamant pakt uit met verrassend nieuws. Certificatenlab HRD Antwerp, dat in de etalage staat, maar voorlopig niet wordt verkocht, krijgt vanaf 20 januari 2020 een nieuwe baas: Ellen Joncheere. De voorbije zes jaar was ze algemeen directeur van Fremach, een toeleverancier in de auto-industrie.

HRD Antwerp houdt zich naast het certifiëren van geslepen diamant bezig met opleidingen en de ontwikkeling van technologische apparaten. De voorbije jaren moest het bedrijf door enkele forse herstructureringen om zich aan de snel veranderende markt aan te passen. “HRD Antwerp geniet internationaal een uitstekende reputatie”, zegt Ari Epstein, topman van moederbedrijf AWDC. “Om de toekomst te verzekeren, moesten we een goede, nieuwe CEO aantrekken. We zijn zeer blij met de komst van Ellen Joncheere.”

Verkoop ‘on hold’

Michel Janssens, die ad interim HRD Antwerp leidde, gaat volgende zomer met pensioen. De aanwerving van Joncheere is opmerkelijk, in het licht van wat er de voorbije weken en maanden gebeurde. Het bedrijf zou worden verkocht. Onder gesloten omslag kwamen vorige week drie biedingen binnen. Twee kwamen van voormalige CEO’s bij HRD: Peter Meeus en Serge Couvreur. Het derde bod was van het Israëlisch diamantbedrijf Sarine International. Maar de taskforce van AWDC besliste de biedingsprocedure met zes maanden te verlengen.

Vakbonden ongerust

Bij de vakbonden heerst ongerustheid. Ze vrezen voor het lot van het personeel, een kleine 90 mensen. Insiders stellen zich de vraag hoe de aanstelling van een nieuwe CEO te rijmen valt met een verkoop.

Joncheere heeft er intussen wel zin in. “Na zes jaar was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Mijn ervaring in verschillende sectoren én de transformatie van deze bedrijven aan sterk veranderde marktomstandigheden, zullen me helpen om HRD Antwerp te laten groeien en zijn marktpositie te verstevigen.”

Fout cv

In 2013 kwam Joncheere even in beeld als kandidaat om de NMBS te leiden. Maar de headhunter had een verkeerd cv ingestuurd. Zo had Joncheere geen universitair, maar een hogeschooldiploma.