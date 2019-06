Elke woensdag kinderen baas op Sinkesfoor ADA

11 juni 2019

11u04 7

De Sinksefoor heeft haar eerste weekend achter de rug en daarmee is de toon gezet voor nog vier weken van vertier. Ook voor de kinderen. Zoals elk jaar staat woensdagnamiddag in het teken van de kinderen dankzij extra kinderanimatie. Zo lopen op woensdag 12 juni enkele Disneyfiguren op Spoor Oost. Aladdin en Yasmine, Belle en het Beest en Assepoester met haar prins hebben al present getekend. Op woensdag 19 juni kan je een parade van vlindersteltelopers tegen het lijf lopen en de week daarna is er de parade van de Super Heroes met Captain Marvell, Captain America en Spiderman.

Tussen 15 uur en 18 uur kunnen kinderen zich ook elke woensdag laten schminken in hun favoriete personage of dier.