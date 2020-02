Elke ‘spookhalte’ krijgt zijn verhaal: PVDA klaagt verdwijning van veelgebruikte bus- en tramlijnen aan PhT

27 februari 2020

17u25 3 Antwerpen Spookhaltes zijn het, de schuilhokjes in de stad die je de illusie geven dat er nog een bus stopt. Met een openluchttentoonstelling met portretten wil PVDA de getroffen reizigers een gezicht geven. Zoals John (66) en Blue (23). Blue is kokkin in een Antwerps restaurant. Sinds bus 31 niet meer langs de Collegelaan komt, is zij dagelijks heen en terug een uur langer onderweg. De buslijn werd twee jaar geleden afgeschaft.

Mandatarissen en militanten van PVDA hingen een aantal portretten en persoonlijke verhalen op aan de spookhaltes, onder meer aan de Collegelaan in Borgerhout. “Zo tonen we wat het voor mensen betekent als een veelgebruikte bus- of tramlijn wegvalt”, zegt Jos D’Haese, Vlaams parlementslid en Borgerhouts districtsraadslid. “Het is belangrijk dat we ons daarvan bewust zijn, op het mment dat ook tramlijnen 2, 4 en 7 bedreigd zijn.”

D’Haese wil de herinvoering van lijn 31. “Hoe absurd is het dat je hele wijken zonder openbaar vervoer zet in tijden van klimaatverandering en lage-emissiezones? Je zou mensen juist méér alternatieven moeten bieden in plaats van hen naar de auto te duwen of hen te verplichten een kilometer ver te stappen om toch nog een bus of tram te kunnen nemen.”

In verband met de heisa rond mogelijk afgeschafte of ingekorte trams beklemtoont woordvoerster Sonja Loos (De Lijn) dat van het toekomstige vervoersplan gewoon een eerste ontwerp ter bespreking ligt bij alle betrokken partners, waaronder ook districten en gemeenten.