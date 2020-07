Elke opent plussize kledingwinkel Jacki Collet: “Ik herkende mezelf niet in het doorsnee aanbod, dus ontwierp ik het zelf” Annelin Marien

11 juli 2020

10u18 0 Antwerpen Aan Viaduct-Dam 64, vlak bij Park Spoor Noord, opende Elke Peeters dit weekend haar boetiek Jacki Collet. De voormalige showroom van haar dameskledinglabel werd haar eigen winkel, waar je op afspraak terecht kan voor kleding in grotere maten. “Vrouwen horen trots te zijn op wie ze zijn, en moeten hun eigen stijl kunnen creëren, ongeacht hun maat.”

Zelf draagt Elke maat 44 tot 46, maar ze komt altijd goed gekleed voor de dag. Een tijdje geleden begon ze kleding te ontwerpen in grotere maten, want het doorsnee plussize aanbod vond ze maar niets. “Vaak heeft kleding in grotere maten een drukke print of een onflaterende snit, en daar herken ik me, net als zoveel andere vrouwen, niet in”, aldus Elke. “Iedere vrouw heeft het recht om zich klassevol te kunnen kleden, ongeacht de vorm van haar lichaam. Er was te weinig aanbod mooie kleding in maat 44-48, het was tijd om daar iets aan te doen.”

Dus begon Elke in 2016 kleding te ontwerpen: Jacki Collet was geboren. Kleding ontwerpen zit bij Elke in het bloed. “Naaister worden was de grote droom van mijn grootmoeder. De oorlog besliste er anders over, schoollopen was plots geen optie meer. Jaren later leerde mijn grootmoeder naaien bij een goede vriendin. Het zal niet verbazen dat mijn moeder opgroeide in een huis vol patronen, spelden en stoffen. Net als ik.”

Duurzaamheid

De kleding van Jacki Collet wordt volledig bedacht, ontwikkeld én geproduceerd in Elkes ateliers in Antwerpen. “Al van bij het ontstaan van het label in 2016, stuur ik met Jacki Collet een boodschap van duurzaamheid in de wereld: geen stocks, geen productielijnen in het buitenland en dus geen overbodige transporten. Stoffen worden bij voorkeur geweven in Europa. Ontwerpen blijven seizoen na seizoen overeind en worden geregeld aangevuld met nieuwe creaties. Het was even zoeken naar de geschikte partners om dit te kunnen realiseren. Tot mijn grote verbazing vond ik ze zo goed als allemaal in hartje Antwerpen.”

Je vond de kleding van Jacki Collet al in enkele boetieks in België, maar Elke besliste dat ze zélf in contact wilde komen met haar klanten. De voormalige showroom werd een boetiek, waar ze haar klanten op afspraak ontvangt. “Persoonlijk stijladvies vind ik heel belangrijk. Jacki’s motto: ‘Laat je leven niet bepalen door de maten op de kledinglabels en duizend-en-een zogenaamde regeltjes. Vrouwen horen trots te zijn op wie ze zijn, en moeten hun eigen stijl kunnen creëren ongeacht hun maat.”