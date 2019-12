Elke maand 13 gevallen van agressie tegen hulpdiensten in provincie Antwerpen: “Verwerpelijk en onaanvaardbaar” Jan Aelberts

19 december 2019

20u57 0 Antwerpen Sinds 1 april 2018 werden meer dan drie gevallen van agressie per week geregistreerd. Dat zegt de provinciale dienst noodplanning. De kans is groot dat de cijfers in werkelijkheid nog hoger liggen, omdat lang niet elk geval ook gerapporteerd wordt. “Verwerpelijk en onaanvaardbaar", zegt gouverneur van Antwerpen Cathy Berx.

Exact een jaar geleden lanceerde gouverneur Berx een oproep om agressie tegen hulpverleners een halt toe te roepen. Helaas waren er ook het voorbije jaar opnieuw heel wat meldingen van gericht agressief gedrag tegen hulpverleners tijdens interventies. “Dat is volstrekt ontoelaatbaar”, aldus gouverneur Cathy Berx. Daarom herhaalt ze haar oproep tot meer respect voor hulpverleners. “Geweld tegen brandweerlieden, ambulanciers en politieagenten kan niet, kan nooit getolereerd worden. In het bijzonder ook wie hulp verleent, mag nooit slachtoffer worden van verbaal of fysiek geweld.”

De meeste registraties van verbaal of fysiek geweld - 70 procent van het totale aantal meldingen - gebeurden door medische hulpverleners zoals spoedartsen en ambulanciers. Verder kwamen er ook meldingen binnen van agressie tegen politieagenten en brandweerlieden.

Verbale agressie komt het vaakst voor, maar het aantal meldingen van fysiek geweld tegen hulpdiensten is bijna even hoog. Veelal gaat fysiek geweld ook gepaard met verbaal geweld. In zowat alle gevallen is de hulpvrager of persoon in nood zelf de agressor, in een kleiner aantal gevallen zijn het omstaanders, familie of vrienden die zich agressief opstellen tegen hulpverleners.

Drugs en alcohol

Een andere opvallende vaststelling is dat in meer dan de helft van de rapporteringen, de agressor onder invloed was van drugs, alcohol of medicatie of een combinatie.

Uit de rapporteringen blijkt ook duidelijk dat hulpverleners opvallend vaak met agressie te maken krijgen op het moment van aankomst op de plaats van het incident. Niet zelden komen ze terecht in een gespannen situatie, en worden ze meteen geconfronteerd met agressief gedrag, verbaal of fysiek.

Alle hulpdiensten herhalen de oproep voor nultolerantie. “Agressie tegen hulpverleners is volstrekt onaanvaardbaar en verwerpelijk”, zegt Berx. “We mogen en zullen geweld tegen hulpverleners nooit tolereren. Hulpverleners staan mensen in nood bij in vaak zeer moeilijke omstandigheden en verdienen eenieders respect. Wie hulpverleners hindert in de uitoefening van hun veeleisende job, speelt met mensenlevens. Bovendien, wie wil zich morgen nog inzetten bij brandweer, politie of ambulancediensten als we verbale of fysieke agressie of geweld tegen hulpdiensten minimaliseren of tolereren?”