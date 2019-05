Elke dag 230 meldingen over zwerfvuil: Antwerpenaar ergert zich blauw aan sluikstorten ADA

21 mei 2019

13u10 0 Antwerpen De stad Antwerpen behandelde in 2018 zo een 145.014 vragen, meldingen en klachten van Antwerpenaars. Daarvan kwamen er uiteindelijk 1.781 bij de ombudsvrouw terecht. Vooral over sluikstorten en zwerfvuil laat de Antwerpenaar van zich horen maar ook de sorteerstraatjes zorgden voor ergernis.

Wie eerst bij de diensten is gaan aankloppen voor een melding of klacht, maar daar uitgepraat is, kan bij de ombudsvrouw terecht. De stad Antwerpen behandelde 145.014 vragen, meldingen én klachten. Meer dan de helft, 83.762 om precies te zijn, gaat over opruimmeldingen. Daaruit blijkt dat de Antwerpenaar zich ergert aan zwerfvuil en sluikstort.

1.781 klachten kwamen uiteindelijk terecht bij de ombudsvrouw. Dat gaat van meldingen over de werking van de stadsdiensten, het OCMW Antwerpen, Zorgbedrijf Antwerpen tot de de Politiezone Antwerpen, de Brandweer Zone Antwerpen, het Stedelijk Onderwijs en de sociale huisvestingsmaatschappijen. Een derde van de klachten werd - nadat ze waren aangekaart bij de ombudsvrouw - weer door de diensten zelf opgenomen of werd door de ombudsdienst bezorgd aan de bevoegde instanties om te behandelen.

De ombudsvrouw nam de resterende 1.076 klachten zelf op als dossier. De gegronde klachten werden aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd. Elke voorgelegde klacht werd afgesloten met een aanbeveling van de ombudsvrouw om het probleem in de toekomst te kunnen vermijden. Het college ging akkoord met al die aanbevelingen.

Wie zijn de oproepers?

In 46,8 procent is het iemand die langgeschoold is die contact opneemt met de ombudsdienst. Kortgeschoolden, mensen die enkel het lager secundair onderwijs afrondden, zijn goed voor 23,5 procent van de oproepen. De overige 29,7 procent van de oproepen komt van middengeschoolden.

Opvallend is dat de ruime meerderheid van die oproepen komen van mensen met autochtone afkomst (78,4 procent). En dat ze ofwel bediende zijn of gepensioneerd. Meer dan de helft van de oproepers woont samen met hun partner, al dan niet met kinderen.

De meeste klachten (741) kwamen van mensen die in Antwerpen centrum wonen. In het jaar 2018 werden er 5,8 dossiers opgemaakt per 1.000 inwoners. In Ekeren is dat aantal het laagst met 1,7 dossiers per 1.000 inwoners (39).

Sorteerstraatjes

Ook bij de ombudsvrouw kwamen heel wat meldingen binnen van bewoners waar nieuwe sorteerstraatjes werden ingepland en waren er ergernissen rond het gebruik van de bestaande sorteerstraatjes. De meldingen die vanuit verschillende kanalen werden opgepikt, werden geanalyseerd, waarna het college besliste om de verdere uitrol van sorteer- straatjes tijdelijk stop te zetten en een grondige evaluatie door te voeren.

Het volledige jaarverslag 2018 is voor iedereen beschikbaar via de website www.antwerpen.be/ombudsvrouw. Het kan opgevraagd worden via het gratis nummer 0800 94 843 van de ombudsvrouw of ingekeken op het kantoor van de ombudsvrouw: De Coninckplein 25, 2060 Antwerpen.

