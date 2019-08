Elixir d’Anvers van FX de Beukelaer nv: “Al 150 jaar volgens hetzelfde (geheime) recept” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Antwerpen Een kruidenlikeur met een typische gele kleur? Dat kan alleen maar de Elixir d’Anvers zijn. FX de Beukelaer nv produceert al 150 jaar dit Antwerpse streekproduct volgens hetzelfde recept. “We hebben een trouwe consument. Van vader op zoon en van moeder op dochter wordt Elixir d’Anvers gedronken”, zegt gedelegeerd bestuurder Ivan Nolet.

Elixir d’Anvers werd in 1863 voor het eerst gebrouwen door François-Xavier de Beukelaer. Hij had een passie voor het ontwikkelen van likeuren in zijn vrije tijd. De Beukelaer had niet toevallig voor apotheker gestudeerd, want het Belgische elixir was bekend voor zijn genezende eigenschappen. Maar François-Xavier maakte het elixir meer dan een geneesmiddel en bombardeerde het Elixir d’Anvers tot een ‘liqueur de table’, waarmee hij een duidelijk onderscheid maakte met de elixirs van apothekers.

Paardenmiddel

Ivan Nolet, gedelegeerd bestuurder van FX de Beukelaer nv, legt uit waarom Elixir d’Anvers zo’n succes is in Antwerpen. “Bij het succes van Elixir d’Anvers komt een niet te onderschatten culturele en sentimentele factor kijken. Het Elixir is verweven met de geschiedenis van Antwerpen. In die tijd werd Elixir d’Anvers vaak gebruikt als paardenmiddel: op elke boerderij stond wel een liter Elixir d’Anvers om aan een ziek paard te geven. Paarden waren die tijd heel belangrijk als transportmiddel en zo heeft Elixir d’Anvers al een lange geschiedenis in het Antwerpse. Maar niet alleen bij de boeren was het Elixir d’Anvers populair. In die tijd kon je in elk café tussen drie likeuren kiezen: cognac, jenever en Elixir d’Anvers. De Antwerpenaars zijn dus altijd al fier geweest op hun Elixir d’Anvers en dat al meer dan 150 jaar. Welk merk kan dat zeggen?”

Ivan Nollet

Geheim recept

Elixir d’Anvers wordt nog altijd op dezelfde manier bereid, met 32 kruiden. Die worden gedistilleerd, waarbij de kruidendistillaten worden gemengd met zuivere alcohol, water en suiker. Nadien rijpt de elixir in houten vaten. Het precieze recept is al meer dan 150 jaar een geheim, maar Ivan kan ons wel vertellen dat de typische gele kleur te danken is aan een vrij grote hoeveelheid saffraan. “Ook het recept van Elixir d’Anvers maakt van onze likeur een succesformule”, meent Ivan. “Het is een zachte kruidenlikeur, complex van smaak en van recept. Er is geen enkele andere drank die dezelfde smaak heeft, niet zoals whisky, gin of jenever. Elixir is elixir en dat is ook een reden van ons succes en het feit dat wel al meer dan 150 jaar bestaan. We hebben een trouwe consument. Van vader op zoon en van moeder op dochter wordt Elixir d’Anvers gedronken en al die jaren hebben we exact dezelfde smaak behouden.”

