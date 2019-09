Elixir d’Anvers is regionale winnaar Antwerpen Stad Annelin Marien

18 september 2019

06u00 0 Antwerpen Met 404 stemmen is FX de Beukelaer nv de finalist van Antwerpen Stad in Het Streekproduct 2019. De Beukelaer produceert al 150 jaar de typische, gele kruidenlikeur waar Antwerpenaars zo dol op zijn: Elixir d’Anvers. “De beste publiciteit? Onze trouwe consumenten die de traditie van generatie op generatie doorgeven.”

Ivan Nolet, gedelegeerd bestuurder van FX de Beukelaer nv: “Ik vind het natuurlijk fantastisch dat we gewonnen hebben! Elixir d’Anvers is het resultaat van een hele ploeg, één grote familie, en de winst bevestigt ook dat we goed bezig zijn, dat die ploeg goed werk levert. Stokers, mensen die bottelen, administratief personeel,... Het bedrijf is één geheel, een fantastische ploeg die een fantastisch product maakt.”

Een moeder die haar dochter een glaasje elixir leert drinken, en de dochter die op haar beurt ook haar kinderen eens laat proeven: is er betere publiciteit dan dat? Ivan Nolet

En die ploeg maakt Elixir d’Anvers sinds 150 jaar nog altijd op dezelfde manier, met 32 kruiden. Het precieze recept is al die tijd geheim gebleven, maar het eindresultaat is een zachte kruidenlikeur, met een complexe smaak. “Daardoor hebben we veel trouwe klanten, mensen die van generatie op generatie het Elixir d’Anvers kopen en drinken. Een moeder die haar dochter een glaasje elixir leert drinken, en de dochter die op haar beurt ook haar kinderen eens laat proeven: is er betere publiciteit dan dat? Mensen zijn al jarenlang overtuigd, en onze trouwe consumenten zullen daarom waarschijnlijk ook op ons gestemd hebben.”

Stemmen

In de tweede stemfase van Het Streekproduct 2019 nemen 16 regionale winnaars het nationaal tegen elkaar op. Van woensdag 18 september tot donderdag 26 september kan je in de HLN-app stemmen op het streekproduct dat volgens jou de titel Het Streekproduct 2019 verdient. Op zaterdag 28 september maken wij de winnaar bekend in Het Laatste Nieuws, op HLN.be en in de HLN-app.