Eline De Munck showt nieuwe kledingcollectie in pop-upwinkel op de Meir CVDP

06 september 2019

17u20 3 Antwerpen Vanaf 7 september is de tweede collectie van Eline De Munck in samenwerking met ZEB te vinden in de DEUX pop-up op de Meir in Antwerpen.

Vanaf morgen kunnen vrouwen die op zoek zijn naar businesskledij terecht in de DEUX pop-upstore op de Meir bij nummer 85. “De naam DEUX of zoals ze in ’t Frans zeggen ‘deux-ième’ staat voor sterke, onafhankelijke vrouwen die hun eigen pad bewandelen”, vertelt onderneemster Eline De Munck. In deze nieuwe luxueuze mini-boetiek tussen de roze marmer en fluwelen paskamers, kunnen bezoekers zich tegoed doen aan het hele gamma van Odette Lunettes, de DEUX-najaarscollectie en de op muziek geïnspireerde collectie van Le Fabuleux Marcel de Bruxelles.

“De DEUX-collectie brengt kledij met ballen die kracht uitstraalt maar tegelijk heel vrouwelijk en sensueel is”, vertelt Eline De Munck. “We hebben zoveel mogelijk variatie gebracht in kleur, snit en stof en komen dit najaar onder andere met zes originele dameskostuums.” Met de nieuwe pop-upstore wil Eline iedereen onderdompelen in een totaalervaring en aantonen dat elke vrouw sterk en onafhankelijk kan zijn.