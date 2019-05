Elfde editie Felix Poetry Festival brengt internationale dichters naar Antwerpen ADA

21 mei 2019

13u17 0 Antwerpen Antwerpen Boekenstad organiseert voor de elfde keer het Felix Poetry Festival: een kwalitatieve keuze uit poëzie van hier en elders.

Versopolis is een Europees poëzieplatform dat dertien landen en poëziepartners verenigt. Het Felix Poetry Festival ontvangt vier dichters in het kader van Versopolis: Nurduran Duman (Turkije), Karen McCarthy Woolf (VK), Linn Hansén (Zweden) en Kateryna Kalytko (Oekraïne). Annemarie Estor en Jean-Pierre Verheggen vertegenwoordigen de poëzie uit ons land en Ghayath Almadhoun (Syrië/Palestina) laat zijn Arabische poëzie weerklinken. The Bony King of Nowhere brengt solo enkele poëtische nummers uit zijn nieuwe album ‘Silent days’. Johan de Boose is gastheer.

29 mei 2019 om 20 uur: Versopolis in het Felixpakhuis: 6 euro in voorverkoop via www.antwerpenboekenstad.be/felix.