Elf dronken chauffeurs op verkiezingsochtend Sander Bral

28 mei 2019

11u08 0

In de ochtend van de verkiezingsdag heeft de politie een controle gehouden aan de Oude Leeuwenrui. 134 bestuurders werden gecontroleerd. 8,9 % van de gecontroleerde personen reed onder invloed van drugs of alcohol. In cijfers wil dat zeggen dat elf bestuurders positief bliezen. Drie personen legden een positieve speekseltest af en dat in combinatie met het gebruik van alcohol. Het rijbewijs van de betrokkene werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen, net zoals dat ging met het rijbewijs van een andere bestuurder die te veel had gedronken. De verkeerspolitie heeft ook één voertuig ingehouden omdat de bestuurder zijn rijbewijs niet bij had. Een ander voertuig werd dan weer in beslag genomen omdat het niet verzekerd was.