Elf bestuurders rijden door rood tijdens politie-actie CVDP

12 oktober 2020

17u46 0 Antwerpen De Antwerpse politie heeft zondag een verkeersactie opgezet. In onder andere de omgeving van de Sloepenweg en het Steenplein werden verschillende verkeersinbreuken vastgesteld.

Tijdens de actie controleerden agenten een voertuig in de omgeving van de Sloepenweg nadat de bestuurder een rood verkeerslicht had genegeerd. Toen ze de man aanspraken, bleek dat hij z’n gordel niet om had. Op de koop toe kon de bestuurder geen rijbewijs voorleggen. De auto werd na overleg met het parket geïmmobiliseerd.

Tot slot werden bij de verkeersactie ook nog verschillende buitenlandse voertuigen onderschept die samen voor 816 euro aan snelheidsboetes hadden verzameld. Aangezien het om buitenlandse bestuurders ging, moesten ze de rekening ter plaatse betalen. Nog elf andere bestuurders reden door het rood en kregen een proces-verbaal. Bij gerichte controles op het rijden onder invloed, liepen zes bestuurders in de buurt van het Steenplein een rijverbod van zes uur op.