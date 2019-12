Elektricien steekt baas neer na discussie over loon PLA/Belga

11 december 2019

19u16 1 Antwerpen Het openbaar ministerie heeft woensdag acht jaar cel gevorderd voor Frank S. (43). De Braziliaan staat in Antwerpen terecht voor de moordpoging op zijn werkgever. Hij had de 35-jarige man meerdere messteken toegebracht na een discussie over de uitbetaling van zijn loon.

De politie werd op 28 juni 2019 naar een appartement aan de Bikschotelaan in Antwerpen geroepen voor een steekpartij. De inspecteurs troffen er een hevig bloedende man aan met diepe messteken in zijn linkerzij en -dij en snijwonden aan zijn linkerarm en handen. Door het bloedverlies verkeerde hij in levensgevaar.

Getuigen van de steekpartij duidden Frank S. als de dader aan. Hij werd in versufte toestand tegengehouden op straat. Het mes had hij in een boom gestoken. De veertiger vertelde de politie dat hij vanuit Portugal naar België was gekomen om aan de slag te gaan bij de firma van het slachtoffer, die elektriciteitswerken doet.

De beklaagde zei dat hij in slechte omstandigheden moest werken en niet gewaardeerd werd. Hij had daarom kort voor de feiten ontslag genomen. De aanleiding voor de steekpartij was een discussie over de uitbetaling van zijn loon.

Frank S. had zijn werkgever gevraagd om naar het appartement te komen, waar hij samen met enkele collega’s verbleef. Toen het slachtoffer er met zijn zakenpartner arriveerde, had de beklaagde een mes genomen en hem met het heft op het hoofd geslagen. “Ik ga mijn leven verkloten, maar ik ga je toch vermoorden”, zou Frank S. geroepen hebben, waarna hij de man meermaals gestoken had.

Het slachtoffer probeerde zich te verdedigen met een tafeltje, maar moest al gauw het onderspit delven. Toen de beklaagde besefte wat hij had aangericht, had hij aan de buren gevraagd om de politie te verwittigen. Hij zei dat zijn kwaadheid de overhand had gekregen. Zijn advocaat betwistte de intentie tot doden en vroeg een herkwalificatie naar opzettelijke slagen met voorbedachtheid.