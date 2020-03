Ekers bedrijf compenseert langere leveringstermijnen door coronavirus met biertje PhT

02 maart 2020

18u50 0 Antwerpen Het Antwerps lampenbedrijf ‘Vintage Ledlight’ uit Ekeren heeft flink wat last van het coronavirus. Tachtig procent van hun productie van ledlampen ligt stil in China. De leveringstermijnen vallen op sommige artikelen veel langer uit dan gewoonlijk. “We geven onze klanten daarom een gratis Corona-biertje bij elke bestelling”, zegt salesmanager Dieter van Daele.

Eén of twee werkdagen: Vintage Ledlight, dat zes jaar bestaat, hield zich altijd aan die strakke leveringstermijn. Maar nu de productie in China sputtert, lukt dat voor een aantal ledlampen niet meer. Van Daele: “Al is het zo dat het grootste deel van ons gamma nog ruim in voorraad is. We proberen nu onze 150 verkooppunten in de Benelux en externe klanten tevreden te houden met een extraatje Corona-bier. We verwachten dat het probleem binnen enkele weken opgelost zal zijn.”