Eindelijk zon en (beetje) warmte, maar grote drukte blijft uit in openluchtzwembaden PhT

19 juli 2020

16u33 0 Antwerpen Heel warm was het nog niet, maar juli serveerde toch het voorlopig betere weer van de maand afgelopen weekend met temperaturen tot 26 graden. En dus waren de twee Antwerpse openluchtzwembaden al wat meer in trek.

Door de verplichte reservatie in De Molen (Linkeroever) en het gelimiteerde blokzwemmen in Boekenberg (Deurne) kwamen we wel niet in de buurt van de topdagen van virusvrije zomers. “We hebben zaterdag in zwemvijver Boekenberg 701 zwembeurten geteld”, zegt Steven De Meyer, waarnemend directeur Sporting A. “Per kwartier mogen er geen 150 zoals vroeger, maar slechts 60 mensen het water in. Het aantal effectieve zwemmers zal dus lager liggen dan 701. Zondag stond de teller om 14 uur op 286 zwembeurten.”

Hopen op warme augustus

Verre van een overrompeling is dat. In De Molen daagden zaterdag een 300-tal zwemmers op, zondag 270. Een schril contrast met de cijfers die de voorbije jaren tijdens hittegolven werden opgetekend. “Dan haalden we soms 2.800 zwemmers per dag”, zegt De Meyer. Hij hoopt op een warme augustus. “Uit ervaring weten we dat het in de openluchtzwembaden écht druk wordt als het al enkele dagen mooi weer is. Sinds de heropening begin juli hebben we dat nog niet gehad.”

Wie een tijdsblok wil reserveren in de (openlucht)zwembaden – in Boekenberg is dat niet nodig – surft naar www.antwerpen.be/nl/overzicht/sporting-a