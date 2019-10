Eindelijk: renovatiewerken aan oud gerechtshof op Britselei gestart

De werken zullen vermoedelijk in de loop van 2022 achter de rug zijn BJS

24 oktober 2019

14u15 0 Antwerpen We hebben er lang op moeten wachten, maar de renovatie en restauratie van het oud gerechtshof aan de Britselei zijn eindelijk gestart. Volgens de Regie der Gebouwen zullen de werken vermoedelijk in de loop van 2022 achter de rug zijn. Belangrijk, want pas daarna kan de afbraak beginnen van het hof van beroep aan de Waalsekaai. Op die plek komt het nieuwe Museum voor Hedendaagse Kunst (M HKA).

De aannemer treft deze week de voorbereidingen voor de werf, zoals het installeren van de werfketen en het plaatsen van de werfafsluiting. De werken zullen gepaard gaan met (lichte) hinder voor de omgeving. Zo worden eind november in de voortuinen van het gerechtshof twee werfkranen geïnstalleerd: één in de Anselmostraat en één in de Stockmansstraat. De bomen in de voortuin aan de Anselmostraat worden gerooid. “Maar ze worden nadien opnieuw aangeplant”, zo verzekert de Regie der Gebouwen. Ter hoogt van de werf worden tot slot ook drie loszones geïnstalleerd. Daardoor geldt er een parkeerverbod voor twee parkeerstroken aan de Britselei, en de parkeerstrook in de Stockmansstraat (aan de kant van het gerechtsgebouw).

In november begint de aannemer dan met de eigenlijke renovatie en restauratie van het gerechtshof. Uitgangspunten zijn: gebruiksvriendelijkheid, duurzaam energiegebruik en veiligheid. “Het publiek, de politie, de magistraten en het personeel zullen zich volledig van elkaar gescheiden door het gebouw verplaatsen”, zegt de Regie.

Een opvallende ingreep is het weghalen van de overkoepeling van de binnenkoer, zodat er een openluchtruimte omgeven door een zuilengang ontstaat. De daken, de kroonlijsten en de gevels werden tussen 2006 en 2012 al aangepakt.

Assisenzaal

Een pronkstuk is de assisenzaal met haar lambrisering in hout, een schitterend cassetteplafond en indrukwekkende schilderijen met taferelen over het middeleeuwse gewoonterecht. De hele zaal wordt gerestaureerd, meubilair en schilderijen inbegrepen.

Extra werkruimte komt er ook: op de zolder (vierde verdieping) worden kantoren ingericht. “In de Anselmostraat bouwt men een paviljoen waar de beklaagden veilig binnen en buiten kunnen worden geloodst”, zegt de Regie.

Alles samen zal de renovatie 52,5 miljoen euro kosten. Daar zitten ook de voorafgaande studies in. Het gebouw zal plaats bieden aan het hof van beroep, het parket-generaal, het arbeidshof, het auditoraat-generaal en het assisenhof van Antwerpen. Die zijn nu nog gevestigd aan de Waalsekaai en de Bolivarplaats.

De hamvraag is nu of de scherpe timing - alles klaar in 2022 - realistisch zal blijken. De renovatie van een oud gebouw is nooit een eenvoudige klus.