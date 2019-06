Eindelijk: renovatie van oud Gerechtshof start in najaar en moet klaar zijn in 2022 Philippe Truyts

28 juni 2019

15u53 14 Antwerpen We hebben er lang op moeten wachten, maar de renovatie en restauratie van het oud Gerechtshof aan de Britselei kan dit najaar eindelijk starten. De ministerraad heeft vrijdag het gunningsdossier goedgekeurd. Volgens de Regie der Gebouwen zullen de werken vermoedelijk in de loop van 2022 achter de rug zijn. Belangrijk, want pas daarna kan de afbraak beginnen van het Hof van Beroep aan de Waalsekaai. Op die plek komt het nieuwe Museum voor Hedendaagse Kunst (M HKA).

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is tevreden met de beslissing. “Sinds ik deze bevoegdheid heb overgenomen, heb ik ervoor gezorgd dat de openbare aanbesteding met spoed werd behandeld. Justitie en haar medewerkers verdienen het om in een aangename omgeving te werken.”

Het gerechtsgebouw aan de Britselei dateert uit 1877 en is sinds 1997 beschermd als monument. In de volksmond noemde men de mastodont ‘De Omgekeerde Biljart’. Architect was Louis Baeckelmans. Hij koos voor een eclectische stijl met neorenaissance toets. Het statige complex werd in 1911 en 1929 aanzienlijk vergroot: er kwam een hele verdieping bij en een van de twee binnenkoeren werd overkoepeld. Na de bouw van het Vlinderpaleis aan de Bolivarplaats in 2006 verhuisden vele gerechtelijke diensten naar de nieuwe locatie.

Duurzaam en veilig

Tussen 2006 en 2012 zijn de daken, de kroonlijsten en de gevels van het oud Gerechtshof aangepakt. Een masterplan voor de totale renovatie en restauratie moest rekening houden met een historisch en materiaaltechnisch onderzoek. Uitgangspunten bij de renovatie zijn gebruiksvriendelijkheid, duurzaam energiegebruik en veiligheid. “Het publiek, de politie, de magistraten en het personeel zullen zich volledig van elkaar gescheiden door het gebouw verplaatsen”, zegt de Regie.

De koepel boven de binnenkoer verdwijnt, waardoor er een openluchtruimte met zuilengang ontstaat Regie der Gebouwen

Een opvallende ingreep is het weghalen van de overkoepeling van de binnenkoer, zodat er een openluchtruimte omgeven door een zuilengang ontstaat.

Een pronkstuk is de assisenzaal met haar lambrisering in hout, een schitterend cassetteplafond en indrukwekkende schilderijen met taferelen over het middeleeuwse gewoonterecht. De hele zaal wordt gerestaureerd, meubilair en schilderijen inbegrepen.

Nieuw paviljoen

Extra werkruimte komt er ook: op de zolder (vierde verdieping) worden kantoren ingericht. “In de Anselmostraat bouwt men een paviljoen waar de beklaagden veilig binnen en buiten kunnen worden geloodst”, kondigt de Regie der Gebouwen aan.

Alles samen zal de renovatie 52,5 miljoen euro kosten. Daar zitten ook de voorafgaande studies in. Het gebouw zal plaats bieden aan het Hof van Beroep, het Parket-Generaal, het Arbeidshof, het Auditoraat-generaal en het Assisenhof van Antwerpen. Die zijn nu nog gevestigd aan de Waalsekaai en de Bolivarplaats.

De hamvraag is nu of de scherpe timing - alles klaar in 2022 - realistisch zal blijken. De renovatie van een oud gebouw is nooit een eenvoudige klus.