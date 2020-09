Eindelijk open! Althans voor de ‘Schoonste Honderd’: KMSKA gaat op zoek naar testpubliek ADA

01 september 2020

14u03 0 Antwerpen Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) gaat op zoek naar honderd testers. Tot aan de opening testen deze ‘Schoonste Honderd’ verschillende aspecten van de museumwerking uit. Ze reiken ook verbeterpunten aan. “Het KMSKA stelt de bezoeker centraal. Het is dan ook logisch dat we ons publiek actief betrekken bij de laatste cruciale fase van de verbouwing”, zegt Carmen Willems, zakelijk directeur van het KMSKA.

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen wil honderd vrijwilligers inschakelen om de gebruiksvriendelijkheid en bezoekersbeleving van het museum uit te proberen. De zoektocht naar De Schoonste Honderd is gestart op 1 september. De grootschalige verbouwing van het KMSKA gaat een volgende cruciale fase in. Die omvat onder andere het proefdraaien van het interne klimaatsysteem uit, de uitvoering van de scenografie en het tuinontwerp.

Carmen Willems, zakelijk directeur van KMSKA: “We stellen een divers testpubliek samen. Dat test tot aan de opening de diverse aspecten van de museumwerking uit. Zoals: feedback formuleren op het grondplan, het uittesten van de website en het onlineticketsysteem, nagaan waar informatie ontbreekt, tips geven om het onthaal en de faciliteiten gebruiksvriendelijker te maken, audiogidsen en multimediatoepassingen uitproberen, de zaalteksten en signalisatie beoordelen. De Schoonste Honderd geven vrijuit hun mening en reiken ook verbeterpunten aan. Zodat we nog vóór de opening de bezoekersbeleving en -ervaring kunnen optimaliseren. De testers stellen de finale vorm van het KMSKA mee op punt.”

Iedereen is welkom als tester. Vrijwilligers hoeven geen doorwinterde museumbezoekers te zijn. De enige criteria die het KMSKA hanteert, zijn enthousiasme en een kritische geest. “Dit principe past volledig binnen de cultuur van het KMSKA. Van gewoon museumbezoek tot evenement: altijd stellen we de bezoeker centraal. We willen zorgen voor een warme en prikkelende omgeving. Op korte én lange termijn. Om ons hierbij te helpen is niemand beter geschikt dan onze bezoekers zelf”, besluit Carmen Willems.

Praktisch

Interesse om deel uit te maken van De Schoonste Honderd? Aanmelden kan tot en met 13 september 2020 via het inschrijvingsformulier op www.kmska.be. Potentiële testers zijn beschikbaar in het weekend voor halve testdagen en voor online enquêtes.