Eindelijk bevestigd: Dunkin’ Donuts komt naar Antwerpen BJS

07 mei 2020

11u47 6 Antwerpen De Amerikaanse keten Dunkin’ Donuts opent binnenkort zijn eerste filiaal op Belgisch grondgebied. De firma, die gespecialiseerd is in donuts, wil in totaal vijftien vestigingen openen in ons land. De eerste Dunkin’ Donuts komt in Antwerpen, en dus niet in Brussel.

De afgelopen jaren waren er al heel wat geruchten dat Dunkin’ Donuts ook de Belgische markt ging veroveren. Nu wordt dat eindelijk bevestigd door de Amerikaanse keten. De firma zou in totaal vijftien vestigingen openen in ons land en zal zich eerst focussen op Antwerpen. In de Scheldestad zal Dunkin’ Donuts zijn nieuwe restaurant openen op de Keyserlei 49, op de locatie van bakkerij Van Opstal - Van Boxel.

Caner Gursoy, President Dunkin’ Brands International, is alvast enthousiast over de komst naar België: “Als een van de landen met de hoogste koffieconsumptie per persoon, biedt België een sterke groeimogelijkheid voor Dunkin’, gezien ons uitgebreide assortiment aan koffie, waaronder latte, cappuccino, macchiato en espresso.”

Wanneer de nieuwe Antwerpse vestiging precies zal openen, wordt binnenkort bekendgemaakt. Wereldwijd telt Dunkin’ Donuts meer dan 12.200 vestigingen in 45 landen, waaronder 240 in Europa.