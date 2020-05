Eindelijk akkoord over politietoren op Post X: werken lopen twee jaar vertraging op BJS

16 mei 2020

13u02 2 Antwerpen Er is een akkoord tussen aannemer Besix en projectontwikkelaar Iret Development over de bouw van het nieuwe politiekantoor op Post X in Berchem. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen en wordt bevestigd door het kabinet van burgemeester Bart De Wever (N-VA). De werken worden uiterlijk in oktober hervat. Verwacht wordt dat de politie pas over twee jaar haar intrek neemt in het nieuwe gebouw.

De werf aan langs de Singel in Berchem ligt nu al een jaar stil. Aanleiding van de ‘standstill’ was een geschil tussen aannemer Besix en ontwikkelaar Iret Development, naar verluidt over de verantwoordelijkheid op de werf en technische toepassingen.

Beide partijen hebben nu een akkoord bereikt, zo bevestigt het kabinet van Antwerps burgemeester Bart De Wever. De werken worden uiterlijk in oktober hervat. Het gevolg is dat de de politie pas ten vroegste over twee jaar haar intrek in het nieuwe gebouw zal nemen.

Het Antwerpse stadsbestuur benadrukt dat het van de partijen garanties krijgt over de realisatie van het gebouw. Zo is er sprake van boetes, wanneer doelen over de oplevering en financiering niet zouden worden gehaald. De garanties moeten wel nog goedgekeurd worden door het AG Vespa, de vastgoedbeheerder van de stad.

Huzarenstukje

De realisatie van het nieuwe politiekantoor, dat reeds in november 2017 aan Iret Development werd toegekend, had een huzarenstukje moeten worden: het complex, dat twee torens van negen verdiepingen met een lager middenstuk telt, moest in amper 29 maanden tijd opgeleverd worden, zodat 2.200 Antwerpse politiemensen er in 2020 zouden kunnen intrekken.

Door de vertraging die het project heeft opgelopen, moet de politie noodgedwongen nog minstens twee jaar in de politietoren aan de Oudaan blijven. Volgens de stad is er geen meerkost verbonden aan het verlengde verblijf daar.