Einde van een tijdperk: vanaf 3 juni geen parkeerbonnen meer in Antwerpen



BJS

02 juni 2020

15u23 0 Antwerpen In Antwerpen gebeuren parkeercontroles vanaf woensdag 3 juni digitaal, en dus zijn parkeertickets niet meer nodig. Parkeerwachters zullen ook geen bon meer achterlaten op voertuigen die fout geparkeerd staan of waar geen parkeergeld voor betaald is. Bestuurders zullen in de plaats een kennisgeving ontvangen via de post. Om foutparkeren aan te geven, zullen de parkeerwachters wél een flyer plaatsen op auto’s die in overtreding zijn.

Door de digitalisering van de parkeerketen kunnen de parkeerwachters via een app nakijken of voor een voertuig parkeergeld is betaald. Dit doen ze door de nummerplaten te scannen. Daarom is het niet meer nodig om een parkeerticket op het dashboard te leggen. De parkeerautomaten in Antwerpen zullen vanaf 3 juni dan ook geen tickets meer printen. Wie wil, kan optioneel een betalingsbewijs printen.

De parkeerwachters kunnen via de app ook controleren of voor een voertuig waarvoor geen parkeergeld is betaald of dat fout geparkeerd staat al een retributie of GAS-boete is aangemaakt. Een bon onder de ruitenwisser is dus niet meer nodig om dubbele retributies of GAS-boete te vermijden. Daarom zullen de parkeerwachters vanaf 3 juni geen bon meer achterlaten.

Voordelen

Dit biedt verschillende voordelen, vindt het Antwerpse stadsbestuur. “Zo winnen de parkeerwachters extra tijd omdat ze niet meer telkens manueel een bon moeten aanmaken. Daarnaast vormen fraude, diefstal of verlies van de bon ook geen probleem meer. Bestuurders zullen in de plaats een kennisgeving ontvangen via de post.”

Flyer

Om aan de omgeving te tonen dat wel degelijk wordt gecontroleerd op foutparkeren werd de GAS-flyer in het leven geroepen. “De parkeerwachters zullen deze flyer achterlaten op voertuigen die in overtreding staan. Op deze flyer worden de datum, locatie en nummerplaat ingevuld om dubbele boetes door de politie te vermijden.”